The Aviator, Cate Blanchett, ecco come si è preparata al ruolo di Katharine Hepburn

Ecco come si è preparata Cate Blanchett al fine di interpretare al meglio il ruolo di Katharine Hepburn in The Aviator, un film del 2004 diretto da Martin Scorsese.

Quando Martin Scorsese l'ha chiamata Cate Blanchett ha immediatamente accettato la sua offerta, acconsentendo ad interpretare il ruolo di Katharine Hepburn in The Aviator. Pochi minuti dopo l'attrice si è resa conto che si sarebbe dovuta preparare a lungo al fine di recitare nei panni di una delle più celebri star della storia del cinema, nonché la più grande attrice di tutti i tempi, secondo l'American Film Institute.

Durante un'intervista del 2005, alla domanda del giornalista: "Hai senz'altro avuto tonnellate di materiale su cui lavorare... libri, film, interviste televisive... per le tue ricerche, giusto?" la Blanchett ha risposto: "Non ci sono molti filmati in realtà. Non è come adesso, dove ogni attore ha decine di interviste online al di fuori del palcoscenico."

Cate Blanchett in una scena di The Aviator

"L'intervista che ho trovato più utile è stata quella con Dick Cavett, risalente al 1973. Lavorare con Scorsese è meraviglioso, è estremamente interessato alla ricerca e il suo team ha scovato quell'intervista televisiva affinché io la potessi studiare." Ha raccontato Cate. "E' diventata la mia bibbia, quella era la vera Katharine. Dopo aver visto innumerevoli volte l'intervista ho riguardato i suoi film e ho cercato di confrontare il suo modo di gesticolare con quello che aveva da giovane."

La splendida Cate Blanchett in una scena di The Aviator

Continuando a parlare di The Aviator, il giornalista ha chiesto a Cate Blanchett di descrivere come è stato interpretare la Hepburn, al che l'attrice ha risposto: "Per quanto riguarda il fatto che stavo incarnando una leggenda del cinema, beh, diciamo che ho cercato di non vederlo come un problema. Ho cercato di vederla come una sfida; nonostante questo devo dire che è stata un'esperienza terrificante. Quando Martin Scorsese ti chiama dici di sì, il fatto è questo, è solo in seguito che ho cominciato a comprendere le conseguenze della mia scelta."