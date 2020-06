The Avengers: Robert Downey Jr. nascondeva il cibo sul set

Robert Downey Jr. nascondeva il cibo sul set di The Avengers. Temeva forse di restare a corto di calorie?

Quando si pensa alle star dei blockbuster, le immaginiamo intente a seguire diete rigide e rigorosi programmi di allenamento. Fa eccezione Robert Downey Jr. che, per non restare a bocca asciutta, nascondeva il cibo sul set di The Avengers.

Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark ( e Iron Man) in una scena di The Avengers

Non possiamo negare che i film Marvel richiedano un impegno fisico superiore alla media. Gli stessi registi hanno più volte ammesso che il cast lavora 15 ore al giorno 7 giorni a settimana per mesi prima di completare un film. Necessaria, dunque, una dieta equilibrata che permetta di sostenere certi sforzi, ma Robert Downey Jr. ha preferito fare di testa sua.

Come hanno rivelato i colleghi, l'interprete di Iron Man si portava il cibo sul set e lo nascondeva in luoghi deputati così da poter mangiare nei momenti di pausa. Questa è un'abitudine che Downey mantiene su tutti i set per evitare di restare a corto di calorie. Il collega Vincent D'Onofrio ha confessato in un'intervista:

"Robert nasconde il cibo per tutto il set. Non posso dirvi il perché, ma lo fa, Per lui ha senso logico."

Robert Downey Jr., Terrence Howard ricorda: "Si è preso i miei soldi e mi ha fatto cacciare da Marvel"

Questo comportamento ha trasformato il set di The Avengers in una vera e propria dispensa. Perfino le co-star di Robert Downey jr. si sono accorte delle curiosi abitudini dell'attore, ma il regista Joss Whedon ha deciso di lasciar correre per preservare l'atmosfera giocosa sul set.