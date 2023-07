The Avengers, Robert Downey Jr.: 'Se Christopher Nolan avesse accettato la regia saremmo ancora qui a girare'

Cosa sarebbe successo se The Avengers, film uscito nelle sale nel 2012, fosse stato diretto da Christopher Nolan e non da Joss Whedon? A rispondere ci ha pensato in maniera scherzosa Robert Downey Jr.

Dopo aver appeso al chiodo il costume di Iron Man, Robert Downey Jr. si trova a dover collaborare per la prima volta in carriera con con Christopher Nolan, uno dei registi più apprezzati degli ultimi 20 anni. Durante la promozione di Oppenheimer all'attore è stato chiesto in maniera ironica cosa sarebbe successo se The Avengers, film del 2012, fosse stato diretto proprio da Nolan.

"Se Nolan avesse diretto The Avengers saremmo con molta probabilità ancora qui a girare" ha detto Robert Downey Jr. ai microfoni di WIRED, alludendo alla cura maniacale che il regista ha per i dettagli. Nolan ha poi aggiunto: "Questo è davvero un enigma del multiverso. Ascolta, se lo avessi diretto io sarebbe stato ancor più un film incentrato su Tony Stark. E probabilmente non avrei usato la CGI, saresti stati pronto a prendere il volo con un vero Jetpack?".

La stima reciproca sembrerebbe essere elevata e Nolan ha anche definito Robert Downey Jr. come Iron Man la miglior scelta di casting mai fatta nella storia del cinema.

Oppenheimer, il ruolo di Robert Downey Jr.

In Oppenheimer Robert Downey Jr. veste i panni di Lewis Strauss, ex chairman dell'Atomic Energy Commission che lavorò con Robert J. Oppenheimer, il fisico responsabile della creazione della bomba atomica (interpretato da Cillian Murphy).

Robert lo ha definito il miglior film a cui abbia mai preso parte, sostenendo di essere nato per il ruolo di Lewis Strauss. Il film arriverà nelle sale italiane il 23 agosto.

In America è invece già uscito, per di più lo stesso giorno di Barbie, scatenando il fenomeno social del Barbienheimer.