The Avengers, Rai 2 taglia le scene post credits del film!

Chi stasera si aspettava le scene post credits di The Avengers sarà rimasto deluso. Durante la trasmissione del film su Rai 2 queste due sequenze sono state inspiegabilmente eliminate insieme a tutti i titoli di coda, non permettendo così agli spettatori di vedere sia la prima sequenza mid-credits sia quella finale.

Si tratta di un danno non da poco per la comprensione non solo di The Avengers, ma dell'intero filone narrativo dedicato agli eroi Marvel, perché è proprio in quest'opera vediamo per la prima volta comparire Thanos, il titano che darà filo da torcere ai Vendicatori in Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame che è in questi giorni nelle sale - qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame -. La scena è fondamentale perché vediamo l'Altro discutere con Thanos. Quest'ultimo si lamenta della sconfitta e promette che la prossima volta sarà lui a prendere in mano la situazione. E se avete visto Infinity War sapete benissimo a cosa ci riferiamo. L'altra è, invece, indubbiamente, meno fondamentale perché è di fatto un intermezzo comico in cui vediamo i nostri eroi mentre si abbuffano da Shawarma, il ristorante di Manhattan che viene citato da Tony Stark dopo la vittoria sui Chitauri.

La Marvel e i finali nascosti: tutte le scene dopo i titoli di coda!

Jeremy Renner, Chris Evans e Scarlett Johansson in una scena di The Avengers

I finali nascosti, tecnicamente si chiamano stinger, non sono certo una novità al cinema, ma la Marvel li ha utilizzati sin dal primo Iron Man per farne dei veri e propri fili conduttori tra un film e l'altro. Un modo per leggerli tutti all'interno di un grande discorso narrativo che sta alla base dell'ambizioso progetto denominato Marvel Cinematic Universe che ora con Avengers: Endgame raggiunge il suo culmine. Si rimane perciò quantomeno sbalorditi per come una rete del nostro servizio pubblico abbia deciso, con una tale superficialità, di estromettere un elemento così importante. D'altronde non è la prima volta che Rai Due ha maltrattato i film. Brokeback Mountain subì una censura delle scene gay, mentre per The Wolf of Wall Street, furono tagliate le scene più scabrose di tutti i momenti violenti, con sesso o droghe tanto da far si che ne venisse travisata completamente la storia.