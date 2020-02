The Auteur: la serie di Taika Waititi con Jude Law è confermata da Showtime

The Auteur sarà la nuova serie scritta e diretta da Taika Waititi con protagonista Jude Law, come confermato oggi da un comunicato ufficiale di Showtime che ne ha annunciato lo sviluppo e l'ordine di alcuni script prima di dare il via libera definitivo alla produzione.

Il progetto sarà composto da episodi della durata di trenta minuti e a firmare la sceneggiatura sarà l'autore di Jojo Rabbit in collaborazione con Peter Warren.

La serie si ispira alla graphic novel di Rick Spears, James Callahan e Luigi Anderson e The Auteur viene descritta come una comedy-horror, una storia d'amore romantica contorta e glamour e una satira tagliente. Il protagonista, parte affidata a Jude Law, sarà un produttore cinematografico che, mentre cerca di realizzare un grandioso film horror dopo un epico fiasco, mette involontariamente a rischio il suo cast e la troupe che devono affrontare un serial killer.

Amy Israel, responsabile della programmazione di Showtime, ha annunciato che la serie permetterà di dare vita a una lettera d'amore nei confronti dei film che "vi farà morire dal ridere e al tempo stesso voler fuggire per mettersi in salvo".

La produzione è curata da Taika Waititi, Peter Warren, Jude Law, Eric Gitter, Rick Spears, James Callahan e Dan Halsted. Waititi sarà il regista del pilot e, in base alla sua disponibilità, potrebbe girare altre puntate.