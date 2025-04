The Apprentice, Sebastian Stan sicuro che Trump abbia visto il film "100 fottute volte e si è anche piaciuto"

Sebastian Stan sa bene come entrare nella testa di Donald Trump ed è convinto che il Presidente degli Stati Uniti abbia guardato The Apprentice svariate volte.

"Scommetterei che l'ha visto 100 fottute volte, ovviamente, perché è un narcisista", ha detto Stan a Vanity Fair nel corso di una nuova intervista. "E scommetto che ci sono cose che gli sono anche piaciute".

Il film, diretto da Ali Abbasi, non si risparmia nel ritrarre Trump come un magnate avido di potere e tagliagole che prende d'assalto la New York degli anni Settanta. In effetti, il complesso ritratto del Presidente in carica presenta diversi dettagli tutt'altro che lusinghieri, quindi cosa pensa esattamente Stan che a Trump sia piaciuto del film?

Incarnare Trump al di là del solo aspetto fisico

The Apprentice: Maria Bakalova in una scena del film

"Il suo aspetto", ha risposto l'attore con un sorriso. Nel tentativo di catturare l'aspetto di Trump, Stan si è sottoposto a una drastica trasformazione fisica per il film - protesi, diverse parrucche e una dieta che si basava piuttosto pesantemente su salsa di soia e ramen - ma la vera sfida è stata incarnare Trump al di là del solo aspetto.

The Apprentice: una scena del film

"Perde la sua umanità. Credo che questo sia essenzialmente ciò che accade", ha spiegato Stan a proposito del biopic. "Come attore, tutto ciò che cerchi di fare è guardare a queste cose molto umane e identificarti con esse". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Apprentice.

Nonostante l'argomento spinoso - che si è rivelato spaventosamente preveggente sulla scia della rielezione di Trump - il film è stato acclamato dalla critica. Stan ha persino ottenuto una nomination all'Oscar per la sua interpretazione di Trump, smentendo lo scetticismo emerso al momento dell'annuncio del progetto e del suo casting nella parte.