The Apprentice, regista del film su Trump risponde all'accusa di molestie: "Gesto giocoso, ho chiesto scusa"

Il regista di The Apprentice, film biografico su Donald Trump, Ali Abbasi, ha chiesto scusa per un gesto che gli è costato una denuncia per molestie sessuali

Ali Abbasi, il regista di The Apprentice, film biografico dedicato a Donald Trump con protagonista Sebastian Stan, è stato recentemente accusato di molestie sessuali. Il regista, visti i fatti accaduti durante un party dopo la cerimonia dei Golden Globes, ha lasciato i suoi rappresentanti americani CAA e Entertainment 360 in seguito ai fatti denunciati. Lo stesso Abbasi ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega ciò che è accaduto.

La notizia è stata pubblicata da Deadline, per poi essere riportata da molte testate giornalistiche. Con le votazioni degli Oscar chiuse martedì, il peso dell'accaduto non inciderà sicuramente sul risultato della premiazione, ma farà parlare molto gli addetti ai lavori.

Difficile che il peso dell'accaduto ricada sul protagonista del film, Sebastian Stan, che ha interpretato Trump come aspirante magnate immobiliare, o su Jeremy Strong, che interpreta il mentore di Trump, Roy Cohn.

Ali Abbasi: la sua versione dei fatti e le successive scuse

Secondo quanto riferito a Deadline da più fonti, il regista iraniano Ali Abbasi, sotto l'effetto di alcol, avrebbe palpeggiato uno degli attori principali del cast. Il gesto avrebbe, quindi, avuto conseguenze molto gravi per il cineasta, portando alla separazione con CAA e Entertainment 360. Anche se per gioco, il gesto ha già fatto il giro degli addetti ai lavori per il cinema, e bisogna sempre ricordarsi che non bisogna bere agli eventi di Hollywood. Ecco la versione di Ali Abbasi in una dichiarazione inviata a Deadline:

"Voglio affrontare direttamente e apertamente i recenti articoli su di me. Capisco perfettamente che la mia azione ha messo a disagio qualcuno, indipendentemente dalle mie intenzioni, e per questo sono davvero dispiaciuto".

"Avevo trascorso del tempo con la persona in questione in diverse occasioni e avevo ragione di pensare che avessimo un rapporto di amicizia. Quando l'ho visto alla festa dei Golden Globes, ero entusiasta di riallacciare i rapporti. Ho fatto un gesto troppo familiare, che pensavo potesse essere giocoso, uno schiaffo sul sedere, ma sicuramente non era inteso in senso sessuale. Mi sono subito reso conto di aver giudicato male la situazione. Mi sono scusata immediatamente con lui e il giorno dopo mi sono assicurato che le mie scuse fossero ribadite dai miei rappresentanti".

"L'idea che il mio rappresentante mi abbia abbandonato a causa di questa interazione è falsa. La mia decisione di separarmi è stata una decisione di carriera a lungo termine, non dettata da motivazioni a breve termine o dai fatti accaduti".

"Credo nella responsabilità delle mie azioni; ho commesso un errore, mi sono scusato e ho imparato una preziosa lezione di vita. Rimango grato per l'incredibile lavoro del cast, della troupe e dei sostenitori di The Apprentice, e spero che l'attenzione rimanga sui loro risultati".