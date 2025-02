The Apprentice, Jeremy Strong: "Se più giovani avessero visto il film non avrebbero votato Trump"

È trascorso meno di un mese dall'inizio del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, Jeremy Strong, che nel film The Apprentice di Ali Abbasi interpreta il mentore di Trump Roy Cohn, ha proposto alcune riflessioni sul tema.

Nell'intervista rilasciata a GQ, Jeremy Strong ha confessato di aver approfondito maggiormente l'argomento anche in relazione al film e sostiene che il comportamento di Trump oggi sia la naturale estensione degli insegnamenti di Cohn.

Jeremy Strong sui giovani che non hanno visto The Apprentice

Secondo la star di Succession, la distribuzione limitata del film nelle sale non ha permesso a molti giovani di vedere il film e farsi un'idea della genesi e dell'evoluzione di Donald Trump.

The Apprentice: Sebastian Stan nel ruolo di Donald Trump

"Ci ho pensato molto e io sono una persona che è stata profondamente influenzata da alcuni film quando ero giovane, e in molti modi hanno formato la mia visione del mondo. Ricordo film come Mississippi Burning, Urla del silenzio o Fuga di mezzanotte: hanno avuto un enorme impatto su di me. Penso sicuramente, che per molti giovani che non hanno votato, avrebbe potuto fare la differenza".

La delusione di Jeremy Strong nei confronti degli studios

L'attore sostiene che la paura abbia giocato un ruolo importante nella fase di distribuzione di The Apprentice:"È scoraggiante che gli studios che avrebbero dovuto distribuire questo film non lo abbiano fatto. E non perché il film non sia valido ma perché avevano paura delle ripercussioni".

Strong muove una critica ai dirigenti che dovevano prendere una decisione:"Probabilmente ci sono persone nei consigli di amministrazione che hanno semplicemente detto 'no'. L'intera situazione è spaventosa".

Maria Bakalova e Sebastian Stan in una scena di The Apprentice

La star sostiene che in questo preciso caso l'industria di Hollywood non ha dimostrato particolare coraggio e se avesse agito diversamente forse le cose, dal suo punto di vista, sarebbero andate in maniera diversa. The Apprentice - Alle Origini di Trump è uscito nelle sale italiane il 17 ottobre.