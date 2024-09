The Apprentice, Sebastian Stan e la trasformazione in Donald Trump: "Quanto si può ingrassare in due mesi"

La star MCU ha sorpreso Ali Abbasi per quanto sia riuscito a modificare il proprio corpo in poco tempo per interpretare l'ex presidente degli USA.

Sebastian Stan ha accettato di cimentarsi in uno dei ruoli più difficili della sua carriera, l'ex presidente e candidato alla Casa Bianca Donald Trump, nel nuovo film The Apprentice. La star MCU ha rilasciato un'intervista a Variety nella quale ha raccontato la trasformazione fisica messa in atto per entrare nel ruolo.

Conosciuto per il ruolo del Soldato d'Inverno nel Marvel Cinematic Universe, Stan ha svelato alcuni dettagli del complicato processo messo in atto per poter raggiungere una somiglianza adeguata con l'aspirante leader statunitense.

Prendere peso

"Credo che sia molto più intelligente di quanto la gente voglia ammettere" ha spiegato Stan riferendosi a Trump "perché ripete le stesse cose in modo costante, ha costruito un marchio. Avevo 130 video sul telefono sul suo modo di muoversi e 562 video che avevo raccolto con immagini di diversi periodi, dagli anni '70 fino ad oggi, anche per cercare di improvvisare come fa lui" ha spiegato l'attore.

Jeremy Strong e Sebastian Stan in una scena di The Apprentice

Una parte fondamentale dell'approccio al personaggio è raggiungere la stessa fisicità di Trump. La trasformazione fisica è avvenuta rapidamente e in modo scioccante. Il regista Ali Abbasi ha chiesto a Stan quanto peso sarebbe stato in grado di guadagnare:"Saresti sorpreso, puoi guadagnare molto peso in due mesi" ha risposto l'attore.

Con le riprese terminate, ora Sebastian Stan è riuscito a tornare nella forma fisica adeguata ma non vede l'ora di stupire gli spettatori in un ruolo che, esteticamente, sembra decisamente lontano dal suo aspetto fisico.

The Apprentice - Alle origini di Donald Trump è il primo film in lingua inglese di Ali Abbasi e racconta l'ascesa del giovane futuro presidente degli Stati Uniti negli anni '70. Sebastian Stan interpreta Donald Trump, affiancato da Jeremy Strong, Maria Bakalova, Martin Donovan, Ben Sullivan, Charlie Carrick, Mark Rendall e Joe Pingue. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche da BiM Distribuzione.