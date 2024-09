The Apprentice: Alle Origini di Trump, il trailer italiano svela la data di uscita del film con Sebastian Stan

Bim Distribuzione ha condiviso il trailer italiano di The Apprentice - Alle origini di Trump, il film con Sebastian Stan in arrivo a ottobre nelle sale.

Le origini di Donald Trump come imprenditore e politico sono al centro del film The Apprentice, diretto da Ali Abbasi, di cui BIM Distribuzione ha confermato la data di uscita italiana condividendo online anche il trailer.

Il lungometraggio, presentato in anteprima al Festival di Cannes, si è ritrovato recentemente ad affrontare qualche ostacolo a causa del tentativo dei sostenitori dell'ex presidente degli Stati Uniti di bloccarne l'uscita sugli schermi americani.

Cosa racconterà The Apprentice

Il lungometraggio scritto da Gabriel Sherman, in arrivo nelle sale italiane il 17 ottobre, è ambientato nella New York degli anni '70.

Determinato a uscire dall'ombra del potente padre e a farsi un nome nel settore immobiliare di Manhattan, l'aspirante magnate Donald J. Trump agli inizi della sua carriera incontra l'uomo che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn. Vedendo del potenziale in Trump, il controverso avvocato - che aveva ottenuto le condanne per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e aveva investigato sui sospetti comunisti insieme al senatore McCarthy - insegna così al suo nuovo allievo come accumulare ricchezza e potere con l'inganno, l'intimidazione e la manipolazione mediatica. Il resto è storia.

Gli interpreti del film The Apprentice - Alle Origini di Donald Trump , diretto da Ali Abbasi, sono Sebastian Stan nella parte dell'imprenditore, Jeremy Strong in quella di Roy Cohn, e Maria Bakalova nei panni di Ivana Trump.

Nel trailer si possono scoprire le tre regole che Cohn insegna al suo nuovo cliente, idee che segneranno il suo approccio al mondo del lavoro e, successivamente alla politica, oltre al modo in cui la sua vita privata paga le conseguenze della sua ambizione e ricerca del potere, oltre ad assistere al divertente momento della nascita di uno slogan diventato negli anni molto famoso.