The Anthrax Attacks, su Netflix in streaming da oggi

The Anthrax Attacks: l'indagine sul killer dell'antrace, il documentario sugli attentati americani del 2001, sbarca su Netflix in streaming da oggi 8 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Dal regista candidato agli Oscar Dan Krauss (Extremis, The Kill Team), The Anthrax Attacks: l'indagine sul killer dell'antrace narra la storia degli attentati con l'antrace avvenuti negli Stati Uniti nel 2001, che hanno scatenato una delle più articolate e complesse indagini dell'FBI della storia. Cinque americani sono stati uccisi e almeno diciassette si sono ammalati in uno dei peggiori attacchi biologici della storia statunitense, avvenuto appena una settimana dopo gli attentati dell'11 settembre.

Locandina di The Anthrax Attacks: l'indagine sul killer dell'antrace

Spaziando in America e oltre, questa incredibile indagine scientifica di veleni letali, ossessioni e paranoia è raccontata sullo sfondo della guerra al terrorismo. Oltre a interviste e ricostruzioni sceneggiate in base alle email e alle note dell'FBI, il documentario condivide anche storie scioccanti e tragiche da parte di investigatori, sopravvissuti e famiglie di coloro che sono stati contagiati. The Anthrax Attacks: l'indagine sul killer dell'antrace è una produzione di BBC Studios, con Clark Gregg nel ruolo del dottor Bruce Ivins.