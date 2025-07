The Americas: Tom Hanks ci porta alla scoperta della natura selvaggia, da stasera su Rai 2 in prima visione

Dal 18 luglio su Rai 2, un viaggio epico alla scoperta del continente americano con la voce di Tom Hanks in originale (in italiano quella del suo doppiatore Angelo Maggi) e le musiche di Hans Zimmer.

L'estate su Rai 2 si accende con immagini spettacolari e racconti avventurosi: dal 18 luglio arriva The Americas, la docuserie che ci porta a spasso per tutto il continente americano alla scoperta dei suoi paesaggi estremi e delle creature sorprendenti. Cinque serate per dieci episodi di un viaggio che unisce natura, tecnologia e grande cinema.

The Americas su Rai 2: natura da Oscar con Tom Hanks e Hans Zimmer

Prodotta da BBC Studios e Universal, The Americas è frutto di cinque anni di riprese, 180 spedizioni e una squadra di documentaristi già nota per capolavori come Planet Earth. Narrata in originale da Tom Hanks (doppiato da Angelo Maggi nella versione italiana), la serie si avvale anche della colonna sonora firmata da Hans Zimmer: una garanzia di qualità che regala un'atmosfera cinematografica da non perdere.

La forza della docuserie sta nella sua capacità di unire meraviglia e consapevolezza. Ogni episodio è sì uno spettacolo visivo, ma è anche un invito a riflettere sulla fragilità del nostro ecosistema. E per chi vuole andare oltre le immagini, l'ultimo appuntamento - in onda il 14 agosto - sarà un esclusivo "dietro le quinte" con l'attore a raccontare la nascita del progetto.

Costa Atlantica e Messico aprono la prima puntata di The Americas

Nel primo episodio, La Costa Atlantica, tra spiagge, città e foreste, si muovono cavalli selvaggi, aquile, squali e persino famiglie di procioni metropolitani. La natura, qui, trova spazio anche dove meno ci si aspetti.

Segue Il Messico: una vera e propria esplosione di biodiversità tra deserti, foreste pluviali e barriere coralline. Ci sono civette pigmee che sfidano serpenti, orche in caccia, danze nuziali di sule dai piedi azzurri e persino una sfida tra api orchidea per conquistare un fiore. Il tutto con immagini da togliere il fiato.

Come e dove guardare The Americas

Tom Hanks

Appuntamento ogni venerdì alle 21.20 su Rai 2, con doppio episodio settimanale. La serie è disponibile anche su RaiPlay, in streaming e on demand, con la possibilità di ascoltare la versione originale con la voce di Tom Hanks. Un viaggio spettacolare per scoprire quanto è straordinario - e delicato - il nostro pianeta.