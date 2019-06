The Affair 5: svelata la data in cui debutterà l'ultima stagione

The Affair 5 arriverà ad agosto sugli schermi americani: Showtime ha svelato la data prevista per la première.

The Affair tornerà con gli episodi dell'ultima stagione, la quinta, sugli schermi americani da domenica 25 agosto su Showtime.

Negli episodi inediti si racconteranno le conseguenze di quanto accaduto in precedenza, compiendo un salto in avanti nel tempo, e portando i personaggi alla conclusione che se vogliono realmente cambiare il loro futuro devono prima affrontare il passato.

Nella quinta stagione di The Affair l'attrice Anna Paquin avrà la parte di Joanie Lockhart: la figlia, ormai adulta, di Alison e Cole che va alla ricerca della verità riguardante ciò che è accaduto alla madre.

Nel cast anceh Dominic West, Maura Tierney, Sanaa Lathan, Julia Goldani Telles e Jadon Sand.

Nelle puntate inedite Helen (Tierney) inizierà una storia d'amore con un carismatico attore (Claes Bang) che le offre tutto ciò di cui sentiva la mancanza. Noah (West) si occuperà della famiglia, cercando di superare il proprio orgoglio e la sua gelosia. Quando la situazione sembra essersi stabilizzata, un incontro con qualcuno del passato darà il via a una sequenza di eventi che li mette entrambi in difficoltà.

Tra gli interpreti degli episodi anche Jennifer Jason Leigh, Lyric Bent, Russell Hornsby, Emily Browning, Omar Metwally, John Doman, Kathleen Chalfant, Max Fowler, Michael Braun, Abigail Dylan Harrison e Jake Siciliano.

