The Affair 5: Claes Bang sarà il nuovo amore di Helen

Si preannuncia un terremoto nella quinta e ultima stagione di The Affair. L'attore danese Claes Bang entrerà a far parte del cast nel ruolo del nuovo interesse sentimentale di Helen. A quanto ne sappiamo finora Claes Bang vestirà i panni di Sasha Mann, carismatica star del cinema che entrerà a far parte della vita di Helen dopo una grave perdita influenzandola.

Sappiamo che il fidanzato di Helen, il Dottor Vik (Omar Metwally), è malato terminale di tumore al pancreas e la quarta stagione si è chiusa con l'uomo in un letto d'ospedale, intento a ricevere la rivelazione della sua vicina di casa Sierra (Emily Browning), incinta di suo figlio. Nei nuovi episodi di The Affair scopriremo come si svolverà la situazione.

The Affair vede protagonisti Ruth Wilson (il cui personaggio è deceduto nel corso della quarta stagione), Dominic West, Maura Tierney e Joshua Jackson. The Affair esplora le conseguenze psicologiche di una relazione extraconiugale che ha distrutto due matrimoni, oltre a portare involontariamente a un crimine che costringe tutti a riavvicinarsi.

