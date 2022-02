The Adam Project: il teaser trailer del nuovo film con Ryan Reynolds in arrivo su Netflix

The Adam Project è il nuovo film con star Ryan Reynolds in arrivo su Netflix e il teaser trailer ufficiale rivela le prime anticipazioni riguardanti la storia.

Nel video si vede infatti un ragazzino coinvolto in una rissa che entra poi, misteriosamente, in contatto con con la versione di se stesso proveniente dal futuro. Il teenager scopre quindi che i viaggi nel tempo esistono e si ritrova al centro di battaglie, scontri e incontri inaspettati.

In The Adam Project, Ryan Reynolds interpreta un uomo che viaggia indietro nel tempo per ottenere aiuto dal se stesso di 13 anni (Walker Scobell). Insieme, devono trovare il loro defunto padre, che ora ha la stessa età di Reynolds, e sistemare le cose per salvare il futuro.

Il film vedrà nel cast anche le star del Marvel Cinematic Universe Mark Ruffalo e Zoe Saldana insieme a Jennifer Garner e Catherine Keener.

Il film è stato diretto da Shawn Levy da una sceneggiatura scritta da Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin.

Reynolds e Levy produrranno il film d'azione e avventura attraverso le loro rispettive compagnie di produzione, Maximum Effort e 21 Laps Entertainment.