The Adam Project: Hugh Jackman consiglia il film e loda l'interpretazione di Ryan Reynolds

Hugh Jackman ha dovuto ammettere che il suo amico-rivale Ryan Reynolds è davvero brillante in The Adam Project, film che consiglia a tutti.

Hugh Jackman da tempo ha un'amicizia unica con Ryan Reynolds e la loro rivalità sta regalando grandi momenti memorabili, tuttavia la star australiana ha lodato pubblicamente il collega consigliando a tutti The Adam Project.

Il film diretto da Shawn Levy arriverà domani sugli schermi di Netflix e l'attore ne ha consigliato la visione con tutti i membri della famiglia e persino i vicini di casa.

Nel video condiviso online, Hugh Jackman dichiara: "Vi consiglio The Adam Project, diretto da Shawn Levy. Esce venerdì ed è un fuori campo, è adatto a tutti. Vi emozionerà. Vi farà ridere. Vi farà piangere, è semplicemente una storia davvero meravigliosa. Il cuore della storia è questa idea di poter tornare a te stesso quando avevi 12 anni, parlarci, confrontarti con lui, dargli consigli, stargli accanto...".

L'attore ha quindi aggiunto: "Ryan Reynolds... Lo so... Mi dà fastidio dirlo, ma sei così brillante in questo film! Sei davvero bravo! Il giovane che recita accanto a lui, Walker Scobell, è fantastico... Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Zoe Saldana, Catherine Keener... Il cast è fantastico, il film è meraviglioso e guardatelo con la vostra famiglia e tenete i vostri figli accanto perché vorrete abbracciarli".

In The Adam Project, Ryan Reynolds interpreta un uomo che viaggia indietro nel tempo per ottenere aiuto dal se stesso di 13 anni (Walker Scobell). Insieme, devono trovare il loro defunto padre, che ora ha la stessa età di Reynolds, e sistemare le cose per salvare il futuro.

Il film vedrà nel cast anche le star del Marvel Cinematic Universe Mark Ruffalo e Zoe Saldana insieme a Jennifer Garner e Catherine Keener.

Il film è stato diretto da Shawn Levy da una sceneggiatura scritta da Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin.

Reynolds e Levy produrranno il film d'azione e avventura attraverso le loro rispettive compagnie di produzione, Maximum Effort e 21 Laps Entertainment.