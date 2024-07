The Acolyte: la showrunner rivela che i personaggi deceduti potrebbero tornare in futuro [Spoiler]

In quello che quasi certamente sarà il miglior episodio di The Acolyte (a seconda di come andrà il finale di stagione di stasera), due popolari personaggi di supporto sono stati uccisi in modo scioccante, ma questo non significa che non li rivedremo prima o poi.

Attenzione! Se non siete ancora aggiornati sulla serie non proseguite la lettura, seguono importanti spoiler.

Star Wars: The Acolyte, una nuova teoria dei fan ha svelato l'identità del villain?

I personaggi che torneranno in vita più avanti

Nonostante Jecki Lon (Dafne Keen) e Yord Fandar (Charlie Barnett) abbiano subito una fine prematura per mano dello Straniero (Manny Jacinto) in "Night", la showrunner Leslye Headland ritiene che ci siano buone possibilità che entrambi i Jedi tornino nella Galassia Molto, Molto Lontana.

"Sì, sicuramente", ha detto la Headland a Jedi News durante un'intervista quando le è stato chiesto se le storie di Jecki e Yord potrebbero essere rivisitate in futuro. "Pablo Hidalgo e io ne abbiamo parlato, e da quando abbiamo concluso la stagione, ci sono sicuramente alcune cose che mi piacerebbe vedere realizzate".

The Acolyte: una scena della serie Star Wars

"Ovviamente Vernestra esiste già nella storia, quindi faremo qualcosa anche lì", ha aggiunto. "C'è stato molto lavoro di background su entrambi da parte degli attori nella stanza degli scrittori. Yord Fandar, l'ho già detto in precedenza ha una storia alle spalle piuttosto ampia. Ma sì, il piano è sempre stato quello di ucciderli nell'episodio 5 a metà stagione. Quindi è stato divertente pensare molto a loro e poi pensare: 'Beh, visto che non abbiamo passato molto tempo con loro, forse c'è un modo per continuare ad averli nello show in futuro'".

Questo suggerisce che Jecki e Yord torneranno come fantasmi della Forza? Sembra molto improbabile, visto il loro status di attori non protagonisti, quindi diremmo che qualsiasi apparizione futura avverrà in flashback o in progetti futuri ambientati prima degli eventi di The Acolyte.

In The Acolyte: La seguace, un'indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due si inoltrano in un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è come sembra. La serie è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.