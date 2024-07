The Acolyte: Manny Jacinto ha improvvisato un momento chiave nel finale di stagione

Il finale di stagione di questa settimana di The Acolyte ci ha lasciato un bel po' di cose su cui riflettere in attesa dell'annuncio della seconda stagione e, mentre diverse trame e archi di personaggi sono stati lasciati aperti, gli "shippers" sembrano ora soddisfatti che ci sia un legame romantico tra Qimir, alias lo Straniero, e Osha dopo l'inquadratura finale.

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler.

Dopo che lo Straniero assiste all'uccisione di Maestro Sol da parte di Osha con un Force-choke, i due tornano sull'isola (che probabilmente si rivelerà essere Bal'demnic) dove lui l'ha portata dopo il massacro dei Jedi nell'episodio 5. Osha guarda l'oceano e Qimir si avvicina alla sua nuova apprendista, appoggiando la sua mano su quella di lei mentre lei impugna la sua spada laser (precedentemente di Sol).

Questo sembra sicuramente alludere a qualcosa di più di una semplice dinamica insegnante/allievo, e la showrunner Leslye Headland ha precedentemente rivelato che è stato preso in considerazione un bacio tra i due. Ora, l'attore Manny Jacinto ha dato la sua opinione durante un'intervista con EW, rivelando anche di aver improvvisato il momento finale tra i due.

Il finale improvvisato

"È sempre stato qualcosa a cui volevamo alludere. Fin dall'inizio sapevamo che il viaggio di questi personaggi sarebbe sfociato in una sorta di relazione più intima. Tutto, dall'essere sedotti dal lato oscuro al potere di due. C'è questo senso di intimità e di romanticismo, soprattutto quando ci sono due persone che vengono considerate estranee. Vuoi qualcuno con cui attraversare questo mondo che non ti accetta. Era sempre implicito"

The Acolyte

"Ricordo quella scena in particolare, dovevo solo stare accanto a lei. Amandla se ne stava lì a guardare l'oceano e io mi mettevo accanto a lei. Dovevamo guardare insieme questa vasta distesa d'acqua e ho suggerito: 'Ehi, sarebbe bello se allungassi la mano dove lei tiene la spada laser e la avvolgessi intorno alla sua?' E fortunatamente Leslye è molto collaborativa e mi ha detto: 'Sì, proviamo!' E poi l'abbiamo filmata un po' di volte e a lei è piaciuta tanto e abbiamo tenuto la scena per il montaggio finale".

"Penso che alluda a qualcosa di più romantico, ma anche a qualcosa che credo molti fan di Star Wars desiderino. In questa IP, ci sono le navi come Reylo, e ci sono tutte quelle relazioni che la gente vuole innatamente vedere - le relazioni romantiche che la gente vuole vedere in Star Wars. Quindi Leslye ha pensato: 'Diamo alla gente quello che vuole. Diamo spazio a questo'. E speriamo di poter esplorare ancora di più questo aspetto in un'eventuale seconda stagione e nelle stagioni successive".

Una seconda stagione è tutt'altro che certa, ma se dovessimo tornare a questi personaggi, come pensate che dovrebbe evolvere la relazione tra Osha e lo Straniero?