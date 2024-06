The Acolyte: i fan di Star Wars hanno un divertente soprannome per il villain

Nella serie The Acolyte - La seguace ha debuttato un nuovo villain e i fan della saga di Star Wars hanno ideato un esilarante soprannome per il personaggio, per ora chiamato semplicemente il Maestro negli episodi.

Nel progetto targato Disney+ si è assistito all'entrata in scena del nemico dei cavalieri jedi e online sono emerse tante teorie sulla sua vera identità.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Il soprannome del nuovo personaggio di The Acolyte

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul villain, online si è deciso di soprannominare il nemico degli eroi con un esilarante Darth Teeth, ispirandosi all'aspetto davvero unico della maschera che indossa. Sulla parte anteriore sembrano infatti presenti dei denti che contribuiscono a creare un look minaccioso e davvero unico.

Sui social tantissimi spettatori di The Acolyte: La seguace hanno espresso il proprio apprezzamento nei confronti di "Darth Teeth" e hanno amato la sequenza dello scontro con i cavalieri jedi avvenuto al termine del quarto episodio.

Parte dei fan, inoltre, sono convinti che il villain sia in realtò Qimir, il personaggio interpretato da Manny Jacinto.

Mentre si attende di scoprire i suoi segreti, il personaggio sembra comunque aver ottenuto l'approvazione di molti fan che hanno amato la sua presenza scenica. Questo non ha però impedito la diffusione sui social dei tanti commenti ironici su Darth Teeth.

The Acolyte: La seguace, ma cos'è l'Alta Repubblica nell'universo di Star Wars?

Cosa racconta la nuova serie di Star Wars

Amandla Stenberg è la protagonista della storia ambientata nell'ultimo periodo dell'Alta Repubblica, anni in cui il lato oscuro della Forza inizia a prendere il sopravvento sulla galassia.

Tra gli interpreti ci sono poi Lee Jung-jae, Daphne Keen, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Joonas Suatamo.

La storia porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e poteri emergenti del lato oscuro. Un'ex Padawan (Stanberg) si riunisce al suo Maestro Jedi (Lee) per indagare su una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono più sinistre di quanto avessero previsto, mentre il passato della ragazza ritorna al centro della sua vita.