The 100, la sesta stagione su Netflix in streaming da oggi

La serie TV The 100 torna su Netflix con la sesta stagione disponibile in streaming da oggi 1 dicembre: pronti per tutti gli episodi dell'amatissima serie?

La serie apocalittica The 100 torna su Netflix in streaming a partire da oggi 1 dicembre con tutta la sesta stagione dello show: il centinaio del titolo è rappresentato dai detenuti di una stazione spaziale rimandati sulla Terra per verificarne le condizioni con lo scopo di tornarci a vivere dopo una guerra nucleare.

Dopo quasi un secolo, gli umani scampati all'annichilimento della Terra vivono in esilio nello spazio, anche se non sono partiti alla ricerca di un altro pianeta abitabile ma vivono in una struttura in orbita geostazionaria che dopo 97 anni (nel libro tre secoli) comincia a esaurire l'ossigeno. Il padre ingegnere e nerboruto della diciassettenne Clarke ha pagato con la vita (è stato sparato fuori dalla stazione) il tentativo di informare la popolazione dell'imminente emergenza: ora la madre della ragazza, medico di bordo, spera che la superficie del pianeta sia tornata respirabile per farvi ritorno prima che sia troppo tardi.

The 100: una delle prime immagini del pilot

La serie inizia con un incipit amabilmente crudo: i minorenni rei dei più svariati crimini possono scegliere se morire nello spazio siderale - la punizione riservata agli adulti che hanno commesso azioni illegali, dall'omicidio fino alla procreazione di più figli - al compimento della maggiore età o accettare di andare sulla Terra. Clarke (Eliza Taylor-Cotter), il suo migliore amico Wells (come l'autore di La macchina del tempo) figlio del leader della comunità di sopravvissuti, il ribelle Finn, il violento Bellamy e sua sorella Octavia sono tra i teenager spediti sul pianeta, nel mezzo di una foresta della Virginia, dove diventerà esiziale il conflitto tra chi crede nella Legge del più forte e chi predica una forma comunitaria di collaborazione...

