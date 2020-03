The 100: svelata la data prevista per il debutto dell'ultima stagione

The CW ha annunciato la data in cui The 100 ritornerà sugli schermi americani con l'ultima stagione della serie.

The 100 si concluderà con gli episodi della settima stagione e The CW ha ora annunciato la data di uscita prevista per il debutto sugli schermi americani degli u ltimi episodi: mercoledì 20 maggio alle 20. Il progetto potrebbe inoltre dare vita a uno spinoff prequel che verrà introdotto da una puntata dello show originale ideato come pilot.

Jason Rothenberg, creatore di The 100, ha sviluppato la nuova storia insieme a Leslie Morgenstein e Gina Girolamo. Gli eventi saranno ambientati 97 anni prima della serie originale che seguiva quanto accadeva al gruppo di giovani che comprende Clarke, Bellamy e Octavia dopo essere arrivati su una Terra diventata inabitabile.

Nelle precedenti stagioni della serie i protagonisti hanno dovuto affrontare ostacoli di ogni tipo e sono arrivati anche su un nuovo pianeta sconosciuto.

Il potenziale prequel ritornerà proprio al momento in cui l'apocalisse nucleare ha spazzato via la maggior parte della popolazione sulla Terra, seguendo un gruppo di sopravvissuti che combatte per affrontare un mondo pericoloso e cerca di gettare le basi per una nuova società lasciandosi il passato alle spalle.