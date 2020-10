The 100, qual è lo status della serie prequel? Ecco gli ultimi aggiornamenti

La serie tv The 100 in onda su The CW è giunta al termine dopo sette stagioni, ma nei mesi scorsi era stata avanzata l'ipotesi di una serie prequel già in lavorazione da parte del creatore e showrunner dello show, Jason Rothenberg. Ma quali sono le ultime novità al riguardo?

The 100: Eliza Taylor, Elie Goree e Bob Morley in una scena del pilot

Potenzialmente intitolato The 100: Second Dawn, lo sviluppo del prequel della serie tratta dai libri di Kass Morgan era stato annunciato lo scorso febbraio, assieme alle prime informazioni relative al casting e alla trama.

Si tratterebbe infatti di una storia ambientata subito dopo l'apocalisse nucleare che ha portato i nostri a fuggire dalla Terra e a rifugiarsi nello spazio. Ma contrariamente a quanto si potesse pensare, le forme di vita sul pianeta Terra non sono state completamente eradicate, e un piccolo gruppo di sopravvissuti si ritroverà ad affrontare una realtà mai vista prima, tentando di dare vita a una nuova società.

E mentre sono già stati resi i primi interpreti legati al progetto - Leo Howard (Legacies), Iola Evans (Carnival Row) e Adain Bradley (Riverdale) -, al momento sembrerebbe che l'effettiva produzione della serie sia ancora in forse.

"Al momento le conversazioni al riguardo stanno avvenendo tra i piani alti, e non includono la mia presenza" ha rivelato Rothenberg ai microfoni di TV Line "Spero di ricevere una chiamata nei prossimi tempi che mi comunichi buone notizie in merito. Mi piacerebbe poter continuare a raccontare queste avventure. Adoro davvero questi attori e questo mondo".

A noi (e allo showrunner), dunque, non resta che attendere e sperare che vada tutto per il meglio.