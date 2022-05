Mila Kunis ripensa a That '70s Show: "Non smettevo di piangere quando è finito"

Mila Kunis non riusciva a smettere di piangere il giorno in cui That '70s Show, serie TV prodotta dal 1998 al 2006, è giunto al termine.

Mila Kunis, ospite di Ellen DeGeneres, ha ricordato la fine di That '70s Show, ammettendo che non riusciva a smettere di piangere quando si è trattato di dire addio alla serie TV di cui era protagonista.

Sono passati più di 15 anni dalla fine di That '70s Show, serie televisiva i cui protagonisti sono un gruppo di adolescenti che vivono a Point Place, eppure Mila Kunis ricorda esattamente come si è sentita quando è arrivato il momento di dire addio alla serie dopo otto stagioni. L'attrice 38enne, tra le star dello show, è stata ospite del The Ellen DeGeneres Show ed ha parlato dei sentimenti agrodolci che aveva provato nel 2006.

DeGeneres, il cui talk show diurno si concluderà questa settimana dopo ben 19 stagioni, ha chiesto a Kunis se si ricordava come si sentiva quando lo spettacolo è giunto al termine. "Da schifo", ha detto Kunis, aggiungendo: "La verità è che è un sentimento agrodolce. Arrivi ad un punto in cui ti ripeti 'è il momento' ma quel giorno non riuscivo a smettere di piangere. Sono letteralmente tornata ad essere una ragazzina e volevo solo che qualcuno mi abbracciasse".

Kunis aveva solo 14 anni quando ha iniziato a girare lo spettacolo in cui ha incontrato il suo futuro marito, Ashton Kutcher. Tuttavia, è stato solo anni dopo la fine della serie che i due hanno effettivamente iniziato a frequentarsi prima di convolare a nozze. L'attrice di Bad Moms ha continuato a spiegare a DeGeneres come That '70s Show abbia accompagnato una importante fase della sua vita. "Ho attraversato la pubertà e il liceo e mi sono baciata per la prima volta durante quel periodo" ha dichiarato Kunis.

Sebbene lo spettacolo si sia concluso da 16 anni, Kunis, Kutcher e i loro co-protagonisti Topher Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Wilmer Valderrama (Fez), Kurtwood Smith (Rosso) e Debra Jo Rupp (Kitty) sono tutti pronti a rivisitare i loro personaggi nel prossimo That '90s Show di Netflix, che seguirà una storia simile all'originale ma si svolgerà nel 1995 e sarà incentrato su Leia Forman, la figlia di Eric e Donna.