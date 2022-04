That '90s Show: Netflix svela la prima foto e il cast della serie

That '90s Show, sequel della serie ambientata negli anni '70,. arriverà prossimamente su Netflix e online è stata condivisa la prima foto, oltre a essere stato svelato cast.

Netflix ha condiviso la prima foto di That '90s Show, la serie sequel di That '70s Show, confermando inoltre i membri del cast dell'atteso progetto.

Lo scatto ritrae Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith nei ruoli di Kitty e Red Foreman, ritratti mentre sono seduti al tavolo della loro cucina, stanza che ha un po' di cambiamenti rispetto a come i fan possono ricordarsela.

That '90s Show: la prima foto della serie

That '90s Show è ambientato 15 anni dopo il finale della serie precedente.

La storia si svolgerà quindi nel 1995 quando Leia (Callie Haverda), figlia di Eric e Donna, farà visita ai nonni durante l'estate, stringendo amicizia con una nuova generazione di ragazzi di Point Place .

Nel cast ci saranno anche Ashley Aufderheide nel ruolo di Gwen, Mace Coronel che sarà Jay, Maxwell Acee Donovan nei panni di Nate, Reyn Doi che sarà Ozzie e Sam Morelos nei panni di Nikki.

Tra le guest star ci saranno tutti i protagonisti, con l'eccezione di Danny Masterson, di That '70s Show: Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon e Wilmer Valderrama.

La serie originale era andata in onda su Fox dal 1998 al 2006 e aveva dato vita a un progetto sequel, That '80s Show nel 2002, conclusosi dopo soli 13 episodi.