That '70s Show, una star non aveva capito che la serie era ambientata negli anni Settanta

Una star di That '70s Show non aveva capito l'anno in cui era ambientata la serie tv, anche se pare non fosse colpa sua.

Sembra proprio che Debra Jo Rupp non si aspettasse minimamente che That '70s Show fosse ambientato negli anni Settanta, restandone sorpresa una volta raggiunto il set. Durante una recente intervista l'attrice (presente anche in That '90s Show) ha raccontato tutto il suo stupore nell'apprendere quest'informazione sul posto.

"Sono rimasta piuttosto scioccata quando ho realizzato che lo show fosse ambientato negli anni '70, mettendo a fuoco la situazione solo dopo che ho visto gli elettrodomestici sul set", ha detto Debra Jo Rupp parlando con Entertainment Weekly. In base a quello che ricorda, sul copione questo dettaglio non era specificato da nessuna parte, e all'inizio That '70s Show si chiamava The Kids Are Alright (come la canzone dei Who).

La questione del titolo è stata confermata anche dagli stessi produttori in passato, rivelando che quello scelto inizialmente andava incontro a problemi di copyright, per poi cambiarlo in That '70s Show.