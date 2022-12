That ’90s Show, Debra Jo Rupp ricorda la sua reazione al primo bacio di Mila Kunis con Ashton Kutcher

Debra Jo Rupp, in un video dietro le quinte di That '90s Show, condivide alcuni ricordi e sensazioni in merito al primo bacio tra Mila Kunis e Ashton Kutcher sul set della serie originale.

Mila Kunis e Ashton Kutcher sono una coppia nella vita reale così come sul piccolo schermo. I due, sposati dal 2015, sono pronti a riprendere i ruoli che li hanno visti protagonisti in That '70s Show, quelli di Jackie e Kelso, nella serie Netflix That '90s Show.

In attesa dell'arrivo della serie sulla piattaforma, un video condiviso da Netflix in questi giorni ha accompagnato i fan in sala trucco e, attraverso le parole di Debra Jo Rupp, dietro le quinte della serie originale per un particolare momento legato proprio a Mila Kunis e Ashton Kutcher. "Ricordo che il primo bacio di Mila è stato con Ashton", ha raccontato l'interprete di Kitty Foreman.

That '90s Show: il nuovo e nostalgico trailer della serie Netflix regala molte anticipazioni

"Ricordo che è venuta nel mio camerino quando doveva farlo e ricordo di aver pensato: 'Oh mio Dio, beh, almeno è carino.' Quindi, va bene". Kurtwood Smith (Red Forman), come riportato da Uproxx, ha scelto di non condividere i suoi pensieri in merito al primo bacio di Mila Kunis con il futuro marito.

All'interno del video, Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith tornano indietro nel tempo, sul set della serie originale, e condividono le loro emozioni in merito all'inizio di una nuova avventura sempre legata, in un modo o nell'altro, al passato. "È stato un regalo. Voglio dire, vedere tutti i ragazzi tornare", racconta ancora l'attrice visibilmente commossa. "Era quasi come se non fosse passato del tempo. Facciamo una mini-reunion ogni settimana. È stato semplicemente fantastico."

La serie arriverà sulla piattaforma streaming il 19 gennaio. E voi siete pronti a ricominciare con nuovi volti, ma con uno sguardo sempre rivolto al passato?