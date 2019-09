Thanks! - Il trailer in esclusiva del film con Luca Zingaretti

In esclusiva per Movieplayer.it il trailer della commedia Thanks!, tratto dall'opera teatrale di Gabriele Di Luca.

Thanks! è il film diretto da Gabriele De Luca in arrivo nelle sale il 4 ottobre e in esclusiva per Movieplayer.it ecco il trailer della commedia tratta dallo spettacolo teatrale Thanks for Vaselina.

Nel trailer si mostra l'idealista Charlie che sembra ver individuato il sogno della sua vita: aprire un coffee shop in mezzo alla giungla. Il video introduce poi gli altri personaggi tra cui il cinico Fil, l'insicura Wanda e la transessuale Annalisa, senza dimenticare la ludopatica Lucia. Il trailer anticipa qualche dettaglio degli eventi raccontati nel film.

La sinossi ufficiale del film Thanks!, diretto da Gabriele De Luca, è la seguente:

Fil e Charlie (Antonio Folletto e Massimiliano Setti), entrambi trentenni, coltivano marijuana nell'appartamento in cui vivono al terzo piano di un condominio fatiscente. Ysabel (Maria Chiara Augenti), la fidanzata messicana di Fil, Fil e Charlie decidono di tentare l'assurdo colpo della loro vita: coltivare e incrociare tra loro le migliori specie di piante esistenti, per ottenere i semi rari da esportare in Messico.

L'ultimo tentativo di eludere i controlli dei poliziotti aeroportuali però non va a buon fine e il prossimo "contenitore" di ovuli sarà tale Wanda (Francesca Turrini), un'insospettabile "cicciona" conosciuta per caso.

Il quadro si arricchisce di ulteriori complicazioni quando dopo vent'anni di assenza, si ripresenta a casa Annalisa (Luca Zingaretti), padre di Fil, ora diventato all'insaputa di tutti, una transessuale di mezz'età.

Intanto il piano "Wanda" sembra funzionare, ma la strategia fallisce quando, poche ore dopo, Wanda si vede costretta ad evacuare... il bottino.

Nel cast del film, prodotto da Luca Barbareschi, ci sono Antonio Folletto, Massimiliano Setti, Beatrice Schiros, Francesca Turrini, Maria Chiara Augenti, Claudio Bigagli e Luca Zingaretti.

Ecco le foto ufficiali: