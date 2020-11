Terry Gilliam voleva dei funghetti allucinogeni come regalo per i suoi 80 anni

Terry Gilliam ha raccontato di essere stato sempre terrorizzato dagli allucinogeni ma di aver pensato di assumerne uno per i suoi 80 anni, per regalarsi un viaggio senza muoversi da casa.

Oggi Terry Gilliam compie 80 anni e per l'occasione ha rilasciato un'intervista a Repubblica, parlando del suo rapporto con le droghe e ammettendo di aver desiderato dei funghetti allucinogeni come regalo per il suo compleanno.

The Man Who Killed Don Quixote, Terry Gilliam a Cannes 2018

Nel corso della sua carriera, Terry Gilliam ha diretto film che, in un modo o in un altro, hanno fatto riferimento al mondo delle droghe o si sono basati su sceneggiature a dir poco visionarie. Questo può aver spinto le persone a credere che lo stesso regista abbia sperimentato in prima persona una o più sostanze stupefacenti. Eppure, parlando in esclusiva con Repubblica, Gilliam ha smentito quello che poteva essere un pensiero comune, spiegando come, in realtà, non gli sia mai piaciuto ciò che solo occasionalmente ha provato nel corso della sua vita. Il regista ha anche ammesso, però, di aver considerato l'idea di fare un'eccezione proprio in occasione del suo 80esimo compleanno.

"Per il mio stupido compleanno ho chiesto solo una cosa: i funghetti magici", ha detto Gilliam riguardo il desiderio espresso per il suo compleanno. "Non li ho mai provati. L'idea era di caricare tutta la mia famiglia su un aereo e andare a festeggiare nella casa che abbiamo in Umbria. Al momento non possiamo, ma potrei comunque volare fino in Italia", ha aggiunto Gilliam, facendo riferimento ad un viaggio "con l'aiuto dei funghi allucinogeni".

Johnny Depp in Paura e delirio a Las Vegas

Il fatto che il regista abbia ammesso di aver avuto poco a che fare con le droghe, fa apprezzare ancora di più il modo in cui sia riuscito a ricostruirne gli effetti nel film Paura e delirio a Las Vegas, dove le persone si trasformano in lucertole e anguille davanti agli occhi di un Johnny Depp strafatto. Gilliam ha quindi spiegato di essere stato contrario agli acidi anche nella Los Angeles degli anni '60, "quando lo facevano praticamente tutti". Infine, il regista di Brazil ha ricordato le sue brevi esperienze con marijuana e cocaina. "Ho fumato marijuana una volta al college e non mi piaceva. L'LSD mi terrorizzava. Quando mi sono trasferito a Londra, ogni tanto dovevo volare a Hollywood per lavoro e tornavo con un feroce jet lag. Alle feste qualcuno offriva cocaina, perché erano gli anni '80 e la coca era ovunque, ed un paio di volte ho detto di sì. Ero stanco, non riuscivo a stare in piedi. Ma i postumi erano orribili e così mi sono detto: mai più!".