Terry Gilliam: "Non ho abbastanza soldi per girare The Carnival at the End of Days"

Terry Gilliam ce la sta mettendo tutta per realizzare quello che potrebbe essere l'ultimo lungometraggio prima del pensionamento definitivo, ma trovare i fondi necessari non è una passeggiata. has had such a hard time trying to fund his last few projects that he's hinted about retirement. Il titolo del progetto, che vede coinvolta la star Johnny Depp, è The Carnival at the End of Days.

A quanto ne sappiamo finora il film sarà l'ennesima follia visionaria dell'ex Monty Python e vedrà Johnny Depp nei panni di Satana. Al suo fianco Jeff Bridges, Adam Driver e Jason Momoa. Secondo Premiere le riprese dovrebbero prendere il via a gennaio 2025, ma come ha confessato di recente Gilliam ai media della Repubblica Ceca mancano i fondi per realizzare il progetto come lui lo ha concepito (via Novinky).

"Non ho tutti i soldi necessari per farlo adesso" ha confessato. "Dovrei accettare dei compromessi rinunciando ad alcune delle mie idee. Cosa che non voglio. Sono arrabbiato con me stesso per non essere riuscito a farlo. Il che non è sempre una cosa negativa. Quando mi arrabbio escono fuori degli spunti interessanti. Magari inizierò a girarlo presto, anche se con un budget più ridotto".

Cosa riserva il Carnevale di Terry Gilliam?

Terry Gilliam a Firenze per la consegna del premio Fiesole nel 2013

In una recente intervista Terry Gilliam aveva rivelato che il budget per The Carnival at the End of Days si aggira sui 30 milioni di dollari. Il regista starebbe lavorando con lo sceneggiatore Christopher Brett Bailey per ultimare lo script limando gli ultimi dettagli. Parlando del plot, ha anticipato:

"Questa è la storia di Dio che spazza via l'umanità per aver rovinato il Pianeta Terra, suo bellissimo giardino Terra. C'è solo un personaggio che sta cercando di salvare l'umanità ed è Satana, perché senza l'umanità ha perso il lavoro ed è un personaggio eterno, quindi vivere senza niente da fare è terribile. Allora trova dei giovani e cerca di convincere Dio che questi giovani sono i nuovi Adamo ed Eva. Dio riesce ancora a spazzare via l'umanità. È una commedia".

L'ultimo lungometraggio diretto da Gilliam è L'uomo che uccise Don Chisciotte del 2018. Lo scarso successo economico del film è la causa per cui il regista fatica a trovare fondi per il suo nuovo progetto, ma ci auguriamo che la situazione si sblocchi a breve.