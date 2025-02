Johnny Depp: ecco quando inizieranno le riprese del suo prossimo film

Dopo i miseri incassi di Modì - Tre giorni sulle ali della follia, sua ultima regia, Johnny Depp è pronto a tornare sul set del suo prossimo progetto, che lo riunirà all'amico di lunga data Terry Gilliam.

Secondo quanto riportato da The Cinemaholic, le riprese di The Carnival at the End of Days, interpretato da Depp, inizieranno ad Albuquerque, in Nuovo Messico, il 7 aprile 2025. Gilliam è al timone del film, che ha scritto insieme a Christopher Brett Bailey.

La figlia di Terry, Amy Gilliam, e Andrea Iervolino sono i produttori. Depp sarà protagonista insieme a Jeff Bridges, Adam Driver, Jason Momoa e Asa Butterfield.

Cosa racconta il prossimo film con Johnny Depp

Johnny Depp visita la mostra di Tim Burton al Museo del Cinema di Torino

In The Carnival at the End of Days, Dio, scoraggiato dalla caduta dell'umanità, decide di porre fine all'esistenza del mondo. Tuttavia, l'unico che si oppone a questa decisione è Satana, che lo convince a riconsiderare la sua decisione presentando due giovani individui come i nuovi Adamo ed Eva.

Jeanne Du Barry - La Favorita Del Re, un primo piano di Johnny Depp in conferenza stampa a Cannes 2023

Nella pellicola, Depp interpreterà Satana, mentre la parte dell'Onnipotente è stata affidata a Bridges. Butterfield avrà il ruolo di Adamo. I ruoli di Driver e Momoa non sono ancora stati resi noti.

Secondo il produttore Iervolino, il film incarnerà l'ambizione, la portata e la visione creativa tipiche di Gilliam. Descrivendo il progetto come "un'opera epica e visionaria" e un "film in live-action che fa un uso senza precedenti della CGI", Iervolino ha sottolineato la natura innovativa del film, affermando: "Carnival è un film straordinariamente complesso per una produzione indipendente. È un progetto che fonde l'estetica del live-action con una quantità di CGI senza precedenti. È senza dubbio uno dei progetti indipendenti più costosi mai intrapresi nella storia del cinema. Tuttavia, credo fermamente che sia una magnifica opera d'arte che il mondo merita di vedere".

In precedenza, Depp e Gilliam avevano collaborato in Paura e delirio a Las Vegas e in Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo; il duo collaborò poi al progetto, poi accantonato, di L'uomo che uccise Don Chisciotte (raccontato poi nel documentario Lost in La Mancha); Gilliam riprese in seguito il film, uscito nel 2018, con un cast interamente nuovo.