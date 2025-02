Terry Gilliam potrà realizzare Carnival: At The End of Days grazie al sostegno di Andrea Iervolino

Il prossimo progetto diretto da Terry Gilliam, Carnival: At The End of Days, potrà finalmente essere realizzato grazie al produttore italiano Andrea Iervolino.

Terry Gilliam sembra aver trovato il sostegno necessario a realizzare il suo prossimo film Carnival: At The End of Days. Il produttore italiano Andrea Iervolino, coinvolto in progetti come Ferrari e Maserati: The Brothers, sarà infatti coinvolto come produttore e finanziatore del lungometraggio.

Gilliam ha trovato un produttore per Carnival

Iervolino, tra qualche giorno, sarà presente all'European Film Market di Berlino per parlare del film con potenziali finanziatori e distributori nei vari territori. Le riprese di Carnival: At The End of Days dovrebbero iniziare nel mese di aprile in Italia.

Gilliam sta per tornare sul set

Il produttore ha dichiarato che il film rifletterà l'ambizione e la visione creativa che da sempre contraddistinguono Terry Gilliam. Descrivendo il progetto, il finanziatore ha sottolineato che rifletterà le ambizioni, la portata e la visione creativa del regista. Iervolino ha inoltre aggiunto che si tratta di un''opera epica e visionaria', un film live-action che compie un uso senza precedenti della CGI: "Carnival è un film estramamente complesso, pur essendo una produzione indipendente". Sul grande schermo si assisterà a numerose modifiche in post-produzione per poter fondere l'estetica live-action con una quantità senza paragoni di CGI: "Si tratta, senza alcun dubbio, di uno dei progetti indipendenti più costosi di sempre mai affrontati nella storia cinematografica. Credo, tuttavia, si tratti di una magnifica opera d'arte che il mondo merita di vedere".

Nel team della produzione ci sarà anche Amy Gilliam, la figlia del regista. La sceneggiatura è invece firmata da Christopher Brett Bailey, giù autore di Brazil e di Paura e delirio a Las Vegas.

Cosa racconterà il nuovo film

Terry aveva anticipato che il film mostrerà Dio mentre spazza via l'umanità dopo che le persone hanno rovinato il suo meraviglioso giardino, la Terra. Solamente Satana cerca di salvare l'umanità perché, senza di lei, si ritroverà senza lavoro, quindi l'eternità potrebbe diventare insopportabile. Il diavolo decide quindi di trovare dei giovani e provare a convincere Dio che siano i nuovi Adamo ed Eva. Il film, secondo il regista, sarà una commedia.

Secondo alcune indiscrezioni, Johnny Depp dovrebbe avere la parte di Satana, mentre Jeff Bridges potrebbe interpretare Dio. Nel cast dovrebbero esserci anche Adam Driver e Jason Momoa, tuttavia per ora non c'è alcuna certezza riguardante la composizione del cast.