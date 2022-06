Terror on the Prairie, in arrivo il western con la ex-star di The Mandalorian Gina Carano

Il nuovo film dell''ex-star di The Mandalorian Gina Carano sta per arrivare sugli schermi: scoprite quando uscirà il western Terror on the Prairie.

Gina Carano torna sugli schermi con il western Terror on the Prairie, uno dei primi progetti che la vedrà protagonista dopo il licenziamento dalla serie tv di Disney+ The Mandalorian.

Se ben ricordate, infatti, dopo la polemica sui controversi tweet dell'interprete di Cara Dune nella serie Star Wars con protagonista Pedro Pascal, l'attrice era stata licenziata da Lucasfilm e Disney, ma non ha dovuto faticare poi molto per trovare dei supporter che le hanno offerto nuovi sbocchi lavorativi.

Come ci segnala MovieWeb, infatti, si avvicina l'uscita di Terror on the Prairie, il film diretto da Michael Polish e scritto da Josiah Nelson in cui l'attrice interpreta una donna di frontiera del Montana che deve trovare il modo di proteggersi da un gruppo di fuorilegge in cerca di vendetta.

"Quando la cancel culture si è abbattuta su @ginacarano, @DailyWireEnt ha fornito la soluzione. Il nostro nuovo western, Terror on the Praririe, arriverà il 14 giugno solo su Daily Wire" si legge nel tweet che arriva l'imminente uscita della pellicola, e che ci mostra anche un assaggio di ciò che vedremo nel film.

In Terror on the Prairie, Carano recita al fianco di Nick Searcy, Matthias Hues, Rhys Becker, Heath Freeman, Samaire Armstrong, Cowboy Cerrone, Tyler Fischer,Gabriel-Kane Day-Lewis, Thomas White Eagle, Izzy Marshall e Jeremy Gauna.