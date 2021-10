L'attrice Gina Carano sarà la protagonista del western Terror on the Prairie, il suo primo film dopo il licenziamento da parte della Disney.

Gina Carano ha iniziato le riprese di Terror On The Prairie, il suo primo progetto dopo il licenziamento da parte della Disney e l'uscita di scena dal cast di The Mandalorian.

Il film è un western e l'attrice sarà coinvolta anche come produttrice oltre a esserne la protagonista.

Gina Carano in abito da sera in una scena di Knockout - Resa dei conti

Michael Polish sarà il regista del lungometraggio che racconterà la storia di una famiglia che decide di lottare contro una gang di fuorilegge che sta seminando terrore nella loro nuova fattoria nell'area del Montana.

Nel cast di Terror On The Prairie, oltre a Gina Carano, ci saranno anche Nick Searcy (Justified), Donald "Cowboy" Cerrone, Tyler Fischer, Heath Freeman, Samaire Armstrong, Travis Mills, Matthias Hues, Rhys Becker, Izzy Marshall, Jeremy Gauna e Thomas White Eagle.

La produzione del film sarà curata da The Daily Wire di Ben Shapiro che dovrebbe distribuirlo sulla propria piattaforma nel 2022. La sceneggiatura è stata firmata da Josiah Nelson.

Gina, prossimamente, sarà inoltre la star del thriller White Knuckle che racconta la storia di una donna dal carattere forte che sopravvive a un tentato omicidio da parte di un serial killer soprannominato proprio White Knuckle. Tormentata da quanto accaduto e dall'incapacità dei poliziotti di trovare il colpevole, la donna unisce le forze con un camionista per porre fine al regno del terrore del killer.