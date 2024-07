Terrifier 3: il trailer del nuovo capitolo è davvero raccapricciante

Art il Clown sta per tornare per diffondere un po' di paura nella prossima storia ambientata durante le festività natalizie, come sottolinea il primo trailer di Terrifier 3.

David Howard Thornton torna a vestire i panni dell'orribile arlecchino, sventrando più budella e spingendo sul pedale del gore nel terzo capitolo del franchise horror. Diretta e creata da Damien Leone, la saga segue un clown silenzioso e psicopatico deciso a fare a pezzi chiunque incroci il suo cammino. Terrifier 3 uscirà l'11 ottobre 2024.

Terrifier 2, che era stato prodotto con meno di 250.000 dollari, ha incassato 15 milioni di dollari al botteghino nel 2022 ed è diventato un fenomeno virale. Nel capitolo precedente, Sienna Shaw (Lauren LaVera) aveva apparentemente posto fine al regno del terrore di Art tagliandogli la testa.

Tuttavia, la scena finale ha rivelato che Art era ancora vivo: Victoria Heyes (Samantha Scaffidi), l'unica sopravvissuta del primo film, ha partorito la testa mozzata di Art in un istituto psichiatrico.

Terrifier 3, il regista anticipa: "I primi cinque minuti saranno cruenti e molto controversi"

Parlando con Variety lo scorso giugno, Leone aveva dichiarato che l'orrore surreale di Nightmare 3 era stato un'ispirazione fondamentale per Terrifier 2, ma che per il suo terzo capitolo voleva stare un po' più con i piedi per terra.

"Ci sono molte persone che non hanno amato quella svolta fantasy, o almeno avevano bisogno di maggiori spiegazioni sul perché tutto questo era accaduto", aveva aggiunto Leone. "È per questo che voglio correggere un po' la rotta; torniamo a 'Nightmare on Elm Street', invece di approfondire 'Dream Warriors'. Potrebbe essere una critica molto utile e aiutarmi a fare un film migliore in futuro. Ma vedremo".