Terrifier 3 debutta col botto, quasi 3 milioni al box office italiano, Parthenope ancora secondo

Tutti pazzi per Art the Clown, debutto milionario per Terrifier 3 che conquista il botteghino sfiorando i tre milioni, seguito da Parthenope di Paolo Sorrentino.

Gli italiani amano aver paura come dimostra il box office italiano del passato weekend che incorona Terrifier 3 re incondizionato con poco meno di 3 milioni di euro di incassi totali (anteprime di Halloween comprese). Il nuovo capitolo della saga indie horror ideata da Damien Leone vede il killer seriale Art the Clown insanguinare il Natale dei suoi concittadini, con somma gioia del pubblico nostrano che si è riversato nei cinema tributando al film un incasso di 2,8 milioni - 1,2 dei quali nel solo weekend, da 363 sale e attirando 157.431 presenze (dati Cinetel). Orrore e divertimento per la saga capitanata da Lauren LaVera che ama creare raccapriccio negli spettatori.

Molto bene anche la nuova fatica di Paolo Sorrentino, l'ode a Napoli e alle sue origini, ma soprattutto alla femminilità Parthenope. Nonostante le polemiche, la pellicola interpretata dall'esordiente Celeste Dalla Porta affascina il grande pubblico. La curiosità nei confronti della nuova incursione nella poetica estetizzante e malinconica del regista partenopeo frutta altri 1,1 milioni portando la pellicola a superare i 6,2. Come sottolinea RTL, con questo trend, Parthenope si avvia a diventare uno dei maggiori incassi nella carriera del regista napoletano avendo superato Youth (6.072.487 euro) e This Must Be the Place (6.129.401 euro); per ora davanti al film c'è solo La grande bellezza (7.327.589 euro).

Il resto della top 5

Le prime reazioni a Uno Rosso sono state meno negative del previsto, e anche il pubblico italiano starebbe premiando il film di Natale con Dwayne Johnson e Chris Evans. Debutto in terza posizione per la vivace pellicola, che incassa 951.000 euro da 284 sale e segna oltre 122.000 presenze. La nuova coppia comica action sarebbe stata promossa mentre il film apre in terza posizione.

Dwayne Johnson e Chris Evans in azione

Debutto tutto italiano in quarta posizione per Il ragazzo dai pantaloni rosa, film-denuncia sul bullismo interpretato da Claudia Pandolfi. Oltre un milione di euro, 873.000 dei quali raccolti nel weekend in 427, per il film che racconta la vita di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo che si tolse la vita il 20 novembre 2012. La sua storia è diventata il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo.

Chiude la Top 5 Berlinguer. La grande ambizione, con Elio Germano nei panni dello storico segretario del Partito Comunista. Diretto da Andrea Segre, il film porta sul grande schermo il racconto biografico della vita pubblica e privata di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973, quando sfuggì a un attentato dei servizi segreti bulgari, fino all'assassinio nel 1978 di Aldo Moro e la conseguente drammatica fine della strategia del "compromesso storico", il grande tentativo di unire le forze popolari di matrice cattolica e socialista per guidare il Paese. Altri 841.000 euro portano il film a un totale di 2,3 milioni di euro, confermando il successo della pellicola a sfondo politico.