Terra e polvere: una clip in esclusiva tratta dal film di Li Ruijun

Il 30 marzo arriverà nei cinema italiani il film Terra e polvere, scritto e diretto da Li Ruijun e, in esclusiva su Movieplayer.it, potete vedere una clip in anteprima.

Nel video si compie una piccola riflessione sul destino di un germoglio, spiegandone quale potrebbe esserne lo scopo nella natura.

Tucker Film distribuisce nelle sale il film Terra e polvere, la love story cinese che ha conquistato la 72ª Berlinale e il Far East Film Festival di Udine.

I ruoli dei due protagonisti sono affidati all'attrice Hai Qing (Fire on the Plain, Operation Red Sea, Sacrifice) e Wu Renlin, un vero contadino e zio dello stesso regista.

La sinossi anticipa:

Il matrimonio combinato di Youtie e Guiying, un uomo e una donna che vivono vite difficilissime, sembra portare inevitabilmente alla somma di due solitudini. Di due povertà (sociali, emotive, affettive). Ma da questo incontro, tenero e pudico, prenderà forma giorno dopo giorno un legame solido e prezioso.

Li Ruijun ha firmato la sceneggiatura, la regia e il montaggio del film ed è considerato uno dei protagonisti del nuovo cinema indipendent ecinese. Il filmmaker ha cominciato a studiare musica e arti visive dall'età di 14 anni. Diplomato nel 2003, ha lavorato come regista per programmi televisivi. Ha debuttato come regista di film a soggetto nel 2006. I suoi film, spesso girati nel suo villaggio natale di Gaotai nel Gansu e interpretati principalmente dai suoi parenti e amici, sono centrati sul rapporto tra l'individuo e il territorio, e sull'atteggiamento delle comunità rurali verso le questioni esistenziali in un paese in cambiamento.