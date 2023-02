Terra Amara, Emel Atici è morta, lei è la figlia vittime del terremoto in Turchia

Emel Atici è morta, l'attrice è una delle decine di migliaia di vittime causate dal disastroso terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Conosciuta anche in Italia per il suo ruolo in Terra Amara, Atici è morta inseme alla figlia Püryan. La notizia, diffusasi nelle ultime ore, è stata confermata dalla casa di produzione della soap turca.

Nella soap in onda su Canale 5, Emel Atici ha ricoperto il ruolo di Sermin: "Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Atici e di sua figlia, Püryan. La preziosa attrice della nostra serie tv Cukurova. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari", si legge nel comunicato pubblicato sui social.

Terra Amara: anticipazioni delle trame dal 13 febbraio al 18 Febbraio 2023

I corpi di Emel Atici e della figlia sono staio ritrovati sotto le macerie della loro casa. L'attrice abitava nella provincia di Adana, molto vicina all'epicentro del terremoto. La zona si trova a sud-est del Paese ed è una delle aree più devastate dal sisma.

Terra amara è ambientata in Turchia negli anni Settanta e va in onda su Canale 5 alle 14:10. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.