Terra Amara domenica sera su Canale 5, anticipazioni 21 gennaio: Zuleyha rischia la prigione per omicidio

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in onda domenica 21gennaio, in prima serata, intorno alle 21:30 su Canale 5, con tre nuovi episodi della terza stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato 20 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 20 gennaio

Zuleyha chiede il divorzio pubblicamente a Demir, scatenando pettegolezzi sulla presunta relazione tra lui e Hulya. Gaffur e Rasit sono cacciati a causa di una truffa. Fikret si riconcilia con Cetin e Zuleyha, ma è sorpreso nel vedere Zuleyha ballare un lento con Hakan.

Durante una festa di fidanzamento, il ballo lento di Zuleyha e Hakan crea scandalo. Tutti credono che il divorzio da Demir sia legato al suo rapporto con il nuovo socio. Fikret si arrabbia e va a prendere Lutfiye e Kerem Ali.

Mentre Zuleyha e Fikret discutono della questione, Fadik lascia Leyla da sola sul terrazzo e la bambina cade in giardino.

Anticipazioni del 21 gennaio: Leyla esce dall'ospedale

Leyla è stata dimessa dall'ospedale e la famiglia, per festeggiare, organizza una serie di eventi di beneficenza. Hakan sta parlando con Abdulkadir, quando viene informato da Bedir di quanto è accaduto alla bambina e si precipita alla villa.

Nel prossimo episodio: I dubbi di Abdulkadir su Hakan

La sua reazione conferma i sospetti di Abdulkadir: il suo socio si è innamorato di Zuleyha e la conferma definitiva gli arriva da Betul.

Zuleyha ha una perdita di venti milioni a causa di un carico di merce mai arrivato al destinatario e privo della polizza assicurativa che avrebbe garantito un risarcimento e Hakan si propone di donare quei soldi all'azienda senza pretendere niente in cambio.

Nella nuova puntata: I pettegolezzi sulla nuova coppia

Nel frattempo, in città, tutti parlano di Betul e Fikret come una nuova coppia. Iskender, padre di Umit, riceve una telefonata anonima che denuncia che la figlia non è morta in un incidente. L'uomo ottiene la riesumazione del corpo e la successiva autopsia rivela come Umit sia stata uccisa da un colpo di pistola e dell'omicidio viene sospettato Demir.

Nel triplo appuntamento di domenica: Zuleyha vuole costituirsi per salvare Demir

La telefonata anonima è opera di Abdulkadir che è in possesso della pistola con cui Zuleyha ha sparato a Umit. Hakan chiede ad Abdulkadir di consegnargli la pistola che ha ucciso Umit e su cui ci sono le impronte di Zuleyha.

Abdulkadir pone però delle condizioni che Hakan rifiuta dimostrando di non essere innamorato di Zuleyha.

Nel frattempo alla villa Zuleyha è disposta a costituirsi per salvare l'onore di Demir ma viene fermata da Fikret e Lutfiye. Abdulkadir allora mette in atto il suo piano.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fikret e Betul trascorrono del tempo insieme scambiandosi nascoste tenerezze.