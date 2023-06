Terra Amara, anticipazioni trama 8 giugno: Zuleyha in prigione, la rabbia esplosiva dopo la visita dei figli

Terra Amara torna domani, giovedì 8 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, intitolata "Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova", è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming è possibile seguirla in diretta o on demand, secondo le vostre esigenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 7 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 7 giugno

Saniye svela a Gaffur di aver recuperato la cambiale e i soldi da Hatip. In prigione, la vita di Zuleyha diventa sempre più difficile nonostante le rassicurazioni di Yilmaz e la visita di Hunkar, che le chiede scusa per tutti i soprusi subiti. Behice dà consigli a Mujgan sul divorzio da Yilmaz.

Yilmaz va in carcere a trovare Zuleyha, nella clip caricata da Mediaset Infinity

Terra Amara, anticipazioni dell'8 giugno: Zuleyha perde il controllo

Zuleyha, in prigione, soffre per la lontananza dai suoi figli. Hunkar organizza una visita di Adnan e Leyla per sostenerla, ma dopo averli visti, Zuleyha perde il controllo e aggredisce una compagna di cella.

La situazione di Demir nelle anticipazioni di Terra Amara dell'8 giugno

Demir esce dal coma, ma non è disposto a mitigare la posizione legale di Zuleyha. Dopo essere stato informato da una guardia sulle visite di Yilmaz a Zuleyha in carcere, decide di recarsi lì e ascolta una conversazione tra i due.

L'out out di Sermin in Terra amara: anticipazioni della puntata dell'8 giugno

Hatip va a trovare Sermin, sperando di potersi godere una serata tranquilla. Tuttavia, Sermin, stufa della loro situazione sentimentale, mette Hatip alle strette: gli dice che o divorzia da Naciye o non si vedranno più.