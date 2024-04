Terra Amara, anticipazioni del 25 aprile: Abdulkadir e Hakan cospirano per uccidere un uomo

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap turca in onda giovedì 25 aprile alle 21:30 circa su Canale 5.

Appuntamento speciale con le anticipazioni di Terra Amara: domani sera 25 aprile, a partire dalle 21:30, andranno in onda tre puntate della soap turca. Per questa settimana le avventure di Zuleyha verranno trasmesse su Canale 5 anche di giovedì. Un evento che ha piacevolmente sorpreso i numerosi fan dei personaggi che popolano, Çukurova, la cittadina in cui è ambientata la storia che sta appassionando milioni di italiani.

Nell'episodio del 21 aprile, la festa per le nozze tra Hakan e Zuleyha volge al termine e la coppia torna alla villa, felice di iniziare una nuova vita insieme.

Intanto, Zuleyha scopre che sono state Sermin e Betul a rubare la spilla portafortuna di Leyla e le caccia di casa.

Vahap assiste alla scena e decide di ospitare le due donne all'insaputa del fratello e, nel frattempo, rivela ad Abdulkadir che Colak ha solo finto di sposare Betul.

Fikret convince Zeynep a rimanere nell'appartamento che le ha affittato e, durante una cena, i due approfondiscono la conoscenza reciproca.

Abdulkadir e Hakan sono minacciati da una vecchia conoscenza

Anticipazioni del 19 aprile: Zuleyha lotta per la parità salariale

Abdulkadir e Hakan vengono minacciati da Hamran, il figlio di un uomo che avevano ucciso molti anni prima in Libano. Si incontrano in segreto per discutere sul modo di reagire.

Zuleyha, che aveva seguito suo marito, li sorprende e chiede spiegazioni. Abdulkadir inventa una storia: afferma di aver chiesto a Hakan di aiutare Vahap perché aveva un debito d'onore nei suoi confronti da saldare.

Vahap ospita Sermin e Betül

Intanto, Colak non paga i suoi braccianti e Zuleyha decide di risarcirli. Parlando con Fikret, riflette su come poter aiutare ulteriormente le lavoratrici giornaliere. Colak cerca di convincere le operaie agricole di Zuleyha a raccogliere le sue arance, ma le donne, informate del suo comportamento, si ribellano.

Hakan e Abdulkadir considerano l'idea di uccidere l'uomo che li minaccia come unica soluzione.

Zuleyha lotta per le braccianti di Çukurova

Sermin e Betül, rimaste senza casa, vivono da Vahap, che le tratta come servitrici. La ragazza si rifiuta di prendere ordini da lui, mentre sua madre cerca di convincerla a obbedire per convenienza.

Alla tenuta, Cevriye continua a corteggiare Gaffur, ma lui non sembra interessato. Zuleyha, venuta a sapere che Colak paga le sue braccianti donne meno dei lavoratori maschi, istituisce un fondo di solidarietà e avvia una battaglia per la parità salariale.

Nella clip caricata su Mediaset Inifinity: Vahap ospita Sermin e Betul in casa ma le tratta molto male.