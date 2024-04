Terra Amara anticipazioni del 26 aprile, Hakan minacciato con una pistola: la vendetta di Colak contro Zuleyha

Ecco le anticipazioni di Terra Amara delle puntate in onda stasera 26 aprile in prima serata su Canale 5

Terra Amara torna stasera, venerdì 26 aprile in prima serata su Canale 5, grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Sermin ruba una pistola a Colak. La soap turca, che ha debuttato con il titolo 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 25 aprile, Vahap rivela ad Abdulkadir che Colak ha solo finto di sposare Betul. Abdulkadir e Hakan sono minacciati da Hamran, figlio di un uomo che hanno ucciso in Libano. Zuleyha scopre l'incontro segreto tra i due e chiede spiegazioni, a cui Abdulkadir risponde inventando una storia sul debito d'onore con Vahap.

Colak non paga le sue braccianti, così Zuleyha interviene per risarcirle e, con Friket, pianifica come aiutarle. Colak cerca di convincere le braccianti di Zuleyha a lavorare per lui, ma le donne si ribellano. Hakan e Abdulkadir pensano di uccidere l'uomo che li minaccia.

Sermin e Betul vivono da Vahap, che le tratta come servitrici, ma Betul non accetta. Zuleyha scopre che Colak paga le lavoratrici uno stipendio più basso, così istituisce un fondo di solidarietà e lotta per la parità salariale.

Colak vuole vendicarsi di Zuleyha

Anticipazioni del 26 aprile: La ribellione dei braccianti agricoli

Grazie all'influenza di Zuleyha, i braccianti agricoli rifiutano di lavorare per Colak. Senza lavoratori per i suoi campi, si trova in difficoltà e progetta una vendetta contro Zuleyha.

Sia Hakan che Abdulkadir ricevono proiettili minacciosi da Hamran, che continua a intimidirli. Decidono di chiedere a Vahap di risolvere il problema.

Fikret rintraccia Ali Riza, l'uomo responsabile dell'uccisione di Fekeli su ordine di Abdulkadir, e gli propone di prendersi cura della sua famiglia in cambio di una confessione alle autorità. Ali Riza rifiuta l'offerta. Anche gli uomini di Abdulkadir trovano Ali Riza e sono incaricati di ucciderlo, ma finiscono per lasciarlo fuggire.

Hamran vuole uccidere Hakan

Nel frattempo, Vahap continua a perseguitare Colak, facendo trovare un topo morto nel ristorante, provocando panico tra i clienti. Sermin e Betul pianificano di fuggire dall'ospitalità di Vahap. Sermin si presenta alla villa di Colak e riesce a convincere le guardie a lasciarla entrare con la scusa di dover prendere abiti per la figlia, ma in realtà prende un'arma.

Hakan cade nella trappola di Hamran, che gli punta una pistola alla testa e sembra pronto a ucciderlo per vendicare la morte di suo padre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Azize sveglia Hakan e Zuleyha in preda ad un momento di difficoltà.