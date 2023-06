Terra Amara, anticipazioni trama 5 giugno: La vendetta di Cetin e il processo a Zuleyha

Terra Amara torna domani, lunedì 5 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo appuntamento. La storia di Züleyha, intitolata "Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova", è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming è possibile seguirla in diretta o on demand, secondo le vostre esigenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 4 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 4 giugno

Mujgan torna a casa e litiga pesantemente con Yilma. Zuleyha ruba la pistola di Fekeli e spara a Demir che le impedisce di vedere i figli, convinto del suo tradimento. Demir è in fin di vita in ospedale mentre Zuleyha viene messa in prigione. Nella clip caricata su Mediaset Infinity la sofferenza di Zuleyha prima della tragedia

Terra Amara: anticipazioni del 5 giugno: la vendetta di Cetin

Cetin, grazie all'aiuto di Gaffur, si vendica di quegli uomini che lo avevano accoltellato durante una rissa scatenatasi per difendere l'onore di Gulten e Zuleyha.

Yilmaz prende una drastica decisione nella puntata di Terra Amara del 5 giugno: le anticipazioni:

Le anticipazioni rivelano che Yilmaz chiederà il divorzio da Mujgan, incolpandola dell'arresto di Zuleyha. Secondo l'uomo, la gelosia di Mujgan e le sue azioni hanno spinto Zuleyha a sparare a Demir.

Zuleyha verrà processata nelle anticipazioni di Terra Amara del 5 giugno

Julide avava assicurato a Zuleyha che si sarebbe impegnerà per farle ottenere la pena minima possibile, ma il giudice non accoglie il capo d'accusa per lesioni personali accidentali proposto dal pubblico ministero e ordina che Zuleyha sia processata per tentato omicidio.