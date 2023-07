Terra Amara, anticipazioni trama 26 luglio: Zuleyha e Yilmaz chiedono il divorzio sia a Demir che a Mujgan

Domani, mercoledì 26 luglio 2023, Terra Amara farà il suo ritorno su Canale 5 alle 14:10 circa. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi? La trama della soap opera si svolge in Turchia negli anni settanta e ha già riscosso un grande successo quando è stata trasmessa per la prima volta da Atv con il titolo 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' dal 2018 al 2022. Non solo, la storia coinvolgente di Zuleyha, la protagonista della serie, è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sono pubblicate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 25 luglio

Terra Amara: riassunto della puntata del 25 luglio

Sevda riferisce a Zuleyha la conversazione a cui ha assistito. Hunkar dice a Demir che è arrivato il momento di mettere fine a questa faida familiare e che può tornare a villa Yaman. Zuleyha e i bambini finalmente si riuniscono.

Terra Amara, anticipazioni del 26 luglio: Zuleyha e Yilmaz, una decisione sofferta

Dopo che il loro piano di fuga è stato scoperto, Zuleyha e Yilmaz hanno preso la difficile decisione di rinunciare al loro progetto di fuga in Germania. I due decidono di rimanere a Cukurova, ma entrambi intendono chiedere il divorzio ai rispettivi coniugi.

Nel prossimo episodio: Il senso di responsabilità di Zuleyha e Yilmaz

Zuleyha e Yilmaz hanno pensato anche al bene dei bambini. Ora che la situazione si è stabilizzata, la coppia ha deciso che non è giusto separare i loro figli dai rispettivi genitori, Mujgan e Demir.

Nel nuovo episodio della soap turca la reazione di Mujgan alla richiesta di Yilmaz

Nel momento in cui Yilmaz propone il divorzio a Mujgan, la dottoressa mette in chiaro che non ha alcuna intenzione di far vivere a Kerem Ali tutto ciò che lei ha dovuto sopportare come figlia di genitori divorziati.

Demir gela Zuleyha negandole il divorzio

Zuleyha comunica a Demir che non ha intenzione di rimanere con lui e che chiederà il divorzio per vivere con Yilmaz, l'uomo di cui è innamorata. Tuttavia, il figlio di Hunkar non ha intenzione di cedere e non fa nessun passo indietro. Demir ribadisce a Zuleyha che non acconsentirà mai al divorzio.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Sevda cerca di far riflettere Demir.