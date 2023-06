Terra Amara, anticipazioni trama 26 giugno: Zuleyha è libera ma Demir la umilia

Terra Amara tornerà domani, lunedì 26 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. La soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha è disponibile anche su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming sono pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fono ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 25 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 25 giugno

Mujgan sospetta che Behice abbia provato ad uccidere Mujgan che, fingendo indignazione, minaccia di andarsene. Demir sta per vendere le sue azioni della raffineria ma viene fermato da Hunkar. Zuleyha si dispera perché non può vedere i figli.

Terra Amara del 26 giugno anticipazioni: la liberazione di Zuleyha

Hunkar convince Demir a non vendere la raffineria agli uomini di Ankara e a ritirare le accuse contro Zuleyha cosicché lei possa uscire di prigione e rivedere i propri figli.

L'umiliazione di Zuleyha nelle anticipazioni del 26 giugno di Terra Amara

Zuleyha torna alla villa ma le sue vicissitudini non sono finite. La rabbia di Demir non si placa. L'uomo per vendicarsi di sua moglie la vuole umiliare costringendola a fare la cameriera nella casa in cui prima era la padrona.

Behice istiga Mujgan in Terra Amara di lunedì 26 giugno

La notizia della liberazione di Zuleyha manda su tutte le furie Behice che inizia a insinuare nella testa di Mujgan il pensiero che la donna mina il suo futuro e quello della sua famiglia.

Mujgan si ribella a Behice nelle anticipazioni di Terra Amara del 26 giugno

Mujgan si rende conto che sono le continue insinuazioni della zia ad averle fatto perdere la ragione mettendo a rischio il suo matrimonio con Yilmaz. La dottoressa chiede a Behice di tornare a Istanbul.

