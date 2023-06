Terra Amara, anticipazioni trama 10 giugno: Demir mette nei guai Zuleyha, Mujgan tenta il suicidio

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda sabato 10 giugno alle 15:20 circa su Canale 5.

Terra Amara tornerà domani, sabato 10 giugno, alle 15:20 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Züleyha, intitolata Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova - , è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. Questa affascinante soap opera è disponibile anche su Mediaset Infinity. Potrete seguirla sulla piattaforma streaming in diretta o on demand, a seconda delle vostre preferenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 9 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 9 giugno

Yilmaz non intende perdonare Mujgan, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. La donna si dice pronta a compiere un gesto estremo. La testimonianza di Demir può salvare Zuleyha dal carcere.

Terra Amara, anticipazioni del 10 giugno: la testimonianza di Demir

La testimonianza di Demir vanifica gli sforzi degli avvocati per far uscire Zuleyha. Gli scatti d'ira di Demir e di Yilmaz anticipano la fine dell'udienza e si ritorcono contro i due, che finiscono in carcere.

La sofferenza dei bambini in Terra Amara del 10 giugno 2023: anticipazioni

Lontano dai genitori, Adnan e Leyla soffrono, sentendo la mancanza dei loro cari. Approfittando di una distrazione degli adulti, Adnan decide di uscire da solo per cercare la mamma.

Mujgan tenta il suicidio: Anticipazioni di Terra Amara del 10 giugno

Intanto Behice torna da Mujgan e la trova in fin di vita nella vasca da bagno. La corsa verso l'ospedale e l'intervento tempestivo dei medici sono decisivi e alla fine Mujgan è salva.

Anticipazioni: Zuleyha torna in prigione nella puntata del 10 giugno di Terra Amara

Zuleyha è di nuovo in carcere e, dopo le parole del marito, sa che la libertà è ancora più lontana, per cui chiede un favore a Sabahattin. L'amico medico poco dopo scopre che Mujgan ha tentato di togliersi la vita e parla con Behice, cercando di spiegarle l'enorme difficoltà che Zuleyha sta attraversando.

Il dolore di Mujgan in Terra Amara del 10 giugno: Anticipazioni

Anche Fekeli scopre che Mujgan ha tentato il suicidio ed ora è è in ospedale e si precipita da lei. Al suo risveglio, Mujgan si dispera, straziando il cuore dei presenti.