Terra Amara anticipazioni stasera 24 maggio, Zuleyha eroina di Cukurova, Fikret si dichiara a Zeynep

Nuovo appuntamento in prima serata con Terra Amara e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 24 maggio a partire dalle 21:30 su Canale 5. Questa sera, a differenza della scorsa settimana, saranno trasmessi due episodi della soap che si avvicina all'epilogo finale. Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 31 maggio. La soap turca si può vedere in live streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate già andate in onda.

Nell'episodio del 17 maggio, Hakan muore in ospedale dopo essersi sacrificato per salvare Zuleyha. Zuleyha, accompagnata da Fikret, porta la salma di suo marito a Smirne per celebrarne i funerali. Betul, in fuga, incontra Abdulkadir e Vahap anche loro ricercati. Sermin, dopo aver trovato riparo nelle baracche dei braccianti, sviene in preda ai morsi della fame e viene soccorsa da Lutfiye.

Dopo la morte di Hakan, Zuleyha eredita l'unica erede di suo marito

Anticipazioni del 24 maggio: Il testamento di Hakan

Dopo la morte di Hakan, Zuleyha viene convocata dall'avvocato di suo marito. Con grande stupore apprende che l'uomo aveva fatto redigere un testamento dove le ha lasciato tutto il suo ingente patrimonio. La Altun, ancora stordita da questa inaspettata notizia, decide di donare l'ingente somma agli abitanti di Cukurova, nella speranza che ogni residente della cittadina possa avere un futuro più luminoso. Il gesto di Zuleyha viene accolto con grande entusiasmo, la donna viene celebrata come un'eroina ed osannata da tutti.

Betul è ancora in fuga verso la Siria

Il ristorante di Colak viene chiuso dopo un'ispezione, l'uomo è convinto che dietro questa decisione ci sia Lutfiye. Assetato di vendetta decide di ordinare l'omicidio della donna e chiede a Cevat di manomettere l'auto del sindaco svitando i bulloni delle ruote della macchina in modo da provocare un incidente.

Colak ignora che nel frattempo il procuratore, allertato da Fikret, ha assegnato una scorta a Lutfiye. Gli uomini delle forze dell'ordine sorprendono Cevat in flagranza di reato e lo portano in prigione. Qui l'uomo, messo alle strette, confessa tutto facendo il nome del mandante, Subito il procuratore emette un ordine d'arresto per Colak che viene portato in prigione.

Colak viene tradito da Cevat

Nel frattempo continua la fuga di Abdulkadir, Vahap e Betul, i tre ricercati per vari reati vogliono passare il confine e raggiungere la Turchia. A questo scopo riescono ad ottenere dei passaporti falsi. A Cukurova, Fikret decide di fare il grande passo: dichiararsi a Zeynep. Per questo le compra un anello di fidanzamento, ma prima di darglielo gli confessa tutto il suo passato, per evitare che nella loro relazione ci siano segreti.