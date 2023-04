Terra Amara: anticipazioni delle trame dal 3 al 9 aprile 2023

Queste sono le anticipazioni delle trame di Terra Amara per le puntate in onda dal 3 al 9 aprile 2023. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10 dal lunedì al venerdì, Il sabato e la domenica alle 15:00.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 3 aprile

Dopo aver informato Hunkar della relazione tra Hatip e Sermin, Saniye scopre che ha subito un furto in casa. Gaffur da' la colpa a Cetin e corre all'azienda cotoniera per accusarlo e screditare così anche Yilmaz. Yilmaz sa bene che si tratta di accuse infondate e riporta Gaffur alla villa, avvisando Hunkar che non permetterà a nessuno di calunniare chi lavora per lui. Demir, nel frattempo, per non rinunciare alle sue quote di proprietà della società che realizzerà l'impianto combinato, deve far fronte all'aumento di capitale voluto dai nuovi soci tedeschi ma per farlo decide di vendere i suoi beni.

Martedì 4 aprile

Yilmaz viene a sapere dell'accordo di compravendita di un terreno tra Fekeli e Hunkar da Hatip, per questo litiga con Fekeli e decide con Mujgan di trasferirsi nella casa comprata da Sermin. Yilmaz quindi decide di aprire un varco nel muro che separa la sua proprietà da quella degli Yaman.

Mercoledì 5 aprile

Demir scopre che i terreni che sua madre ha venduto a Fekeli sono poi stati riacquistati da lei allo stesso prezzo. Hunkar è quindi costretta a raccontare al figlio della loro passata relazione. Inoltre, dopo il confronto con sua moglie, Demir decide di non portare avanti l'idea di vendere i terreni di famiglia per ottenere i fondi necessari per l'aumento di capitale necessario per sostenere il progetto dell'impianto combinato.

Giovedì 6 aprile

Alla tenuta, Zuleyha porta a Mujgan un piatto tipico di Adana come gesto di benvenuto. La dottoressa ricambia mandando un piatto tipico di Istanbul, nonché il cibo preferito di Yilmaz, dettaglio che non passa inosservato a Zuleyha. Mujgan pensa che non sia appropriato che sua zia Behice resti in casa di Fekeli e si offre di ospitarla nella nuova casa, ma la donna si rifiuta di seguirla e anzi accetta la proposta di Fekeli di trattenersi ulteriormente da lui.

Venerdì 7 aprile

Il trasloco di Yilmaz e Mujgan nell'ex casa di Sermin crea malumore negli Yaman. Behice, che appare sentimentalmente interessata a Fekeli, cerca di consolarlo. Zuleyha assiste in lacrime alla cena organizzata da Yilmaz e Mujgan nel loro giardino. Tra gli ospiti ci sono anche Sabahattin e Julide, fra i quali sta nascendo qualcosa.

Sabato 8 aprile (ore 15)

Sermin e l'amante Hatip vengono colti in flagranza di adulterio perché denunciati da Naciye su suggerimento di Hunkar e finiscono in prigione in attesa di giudizio. Nel frattempo, Demir è costretto dalla mossa di Yilmaz a vendere ai soci tedeschi le quote della società che doveva concretizzare il suo sogno di imprenditore internazionale. Istigata da Hunkar, Naciye ha denunciato Sermin e Hatip per adulterio e i due sono stati arrestati. Ma la detenzione porta un vantaggio a Sermin. La donna, infatti, viene a sapere degli incontri clandestini tra Hunkar e Fekeli, da una sua compagna di cella e, una volta ottenuta, la scarcerazione, prepara la sua vendetta, recandosi sul luogo degli incontri e scattando alcune foto compromettenti. Hatip nel frattempo, continua il suo doppio gioco, da una parte cerca il perdono della moglie e dall'altro parla a Sermin di matrimonio. Mentre Sabahattin, travolto dallo scandalo di cui la moglie è stata protagonista, ha dato le dimissioni all'ospedale e di lui si sono perse le tracce.

Domenica 9 aprile (ore 15)

Cetin, innamorato di Gulten, continua a corteggiarla; ma lei, pur provando dei sentimenti per il giovane, rifiuta la sua corte. Fadik, mentre sta accendendo il fuoco nel forno esterno, si brucia un braccio e viene prontamente soccorsa da Cetin e Mujgan. Nel mentre, Yilmaz, che ha dato un passaggio a Zuleyha rimasta in panne con l'auto, arriva con lei alla tenuta sotto gli occhi di tutti; questo suscita nervosismo nei rispettivi coniugi, che non tarderanno a chiedere spiegazioni. Behice, dal canto suo, cerca in tutti i modi di attirare le attenzioni di Fekeli con lo scopo di suscitare la gelosia di Hunkar. A quanto pare con successo, visto che Berika racconta di aver visto personalmente Fekeli essere molto attento verso Behice. Julide, nei corridoi del tribunale, apprende per caso che finalmente Sabahattin ha ottenuto il divorzio. Behice continua ad attirare l'attenzione di Fekeli con la scusa della caviglia slogata. Fadik prova attrazione per Cetin e gli porta un regalo, ma tiene Gulten all'oscuro di tutto. Nel mentre tutta Cukurova viene scossa dalla pubblicazione sul giornale di una fotografia che ritrae Hunkar abbracciata a Fekeli. La fotografia accompagna un articolo che insinua l'esistenza di una relazione amorosa tra i due. Quando Demir lo viene a sapere ne rimane turbato e deluso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, potete trovare il video riassunto delle trame della settimana.