Terra Amara anticipazioni del 31 marzo: Fikret ha un grave incidente, Hakan dice addio a Zuleyha

Ecco le anticipazioni di Terra Amara delle puntate in onda domenica 31 marzo 2024 alle 14:30 circa su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara del doppio appuntamento di domenica 31 marzo, alle 14:30 su Canale 5. Con un nuovo cambio di programmazione, la prossima puntata della soap turca andrà in onda in prima serata lunedì 1 aprile.

La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di domenica 24 marzo

Terra Amara: riassunto del 24 marzo

Zuleyha organizza la proiezione di un film, aperta a tutti gli abitanti di Cukurova. Ma, invece della pellicola, sullo schermo viene proiettato un filmato in cui appare Betul che si vanta con Zuleyha di aver sottratto denaro all'azienda degli Yaman, di aver venduto i suoi terreni e di aver fatto in modo che le pignorassero la villa.

Betul si dispera per essere stata smascherata in pubblico e Sermin la incolpa di aver sottovalutato le capacità di Zuleyha. Colak, spinto da Sermin, decide di dare una lezione a Zuleyha: si presenta alla villa con i suoi uomini e spara all'impazzata finché Fikret non riesce a fermarlo.

Anticipazioni 31 marzo: Betul e Colak e il piano per il matrimonio

Betul decide di interrompere sia la relazione sentimentale che quella lavorativa con Colak, al fine di spronarlo a chiederla in sposa. Il piano funziona e Colak si presenta a casa di Sermin per chiederle la mano della figlia.

Sermin acconsente e i due fidanzati decidono di convolare a nozze il prima possibile.A Abdulkadir viene a sapere della notizia e si precipita da Betul, chiedendole di non sposare Colak, ma lei decide di andare avanti con il suo piano.

Nel prossimo episodio: Screzi alla Villa

Alla villa, continuano gli screzi tra Fadik e Cevriye, mentre fervono i preparativi per il compleanno di Kerem Alì e Leyla.

Terra Amara: Zuleyha saluterà per sempre Hakan?

Nella nuova puntata: Abdulkadir e il tentativo di fermare il matrimonio

Nel frattempo Sermin cerca di distogliere Betul dall'idea di avvelenare Colak la prima notte di nozze. Betul però non sente ragioni e acquista il veleno.

Vahap va a prendere alla villa Sermin, Fusun e Betul per portarle dal parrucchiere ma, lungo la strada, vengono bloccati da Abdulkadir e i suoi uomini. Abdulkadir è deciso a rapire Betul, impedendo così il matrimonio con Colak. Ma Vahap, nel tentativo di fermare il fratello, gli spara.

Gli sviluppi della soap turca: Hakan annuncia a Zuleyha che venderà le sue quote

Hakan, convinto di aver perso Zuleyha per sempre, decide di vendere le sue quote dell'azienda Yaman Kara Costruzioni al signor Hikmet.

Lutfiye, come nuovo sindaco di Cukurova, organizza un incontro con gli imprenditori più importanti del paese, a cui partecipa anche Zuleyha. Durante il pranzo, però, arriva Hakan e, in un discorso di commiato alla città, comunica a Zuleyha che le cede le sue quote dell'azienda Yaman. A Lutfiye arriva la notizia che qualcosa di grave è successo a Fikret.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Abdulkadir consiglia ad Hakan di lottare per Zuleyha.