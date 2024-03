Terra Amara anticipazioni del 24 marzo: Zuleyha smaschera Betul in pubblico, la vendetta di Colak

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna domani, domenica 24 marzo, alle 14:30 su Canale 5. Attualmente la soap turca va in onda venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, sempre con un doppio episodio.

La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 22 marzo.

Terra Amara: riassunto del 22 marzo

Zuleyha è sicura di poter ripagare il debito dell'azienda ed evitare il sequestro di villa Yaman tramite la vendita dei gioielli che ha affidato a Gaffur e Selamet, ma dopo molte ore, dei due non si ha ancora traccia.

Nel frattempo, Hakan ha fatto arrestare l'uomo che si spacciava per Mujdat, lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il piccolo, ma Fikret pensa ci sia proprio Hakan dietro al rapimento del bambino. Zuleyha preoccupata per Gaffur e Selamet, si mette alla loro ricerca con Ibo e Rasit.

Anticipazioni 24 marzo: L'incendio del pullman

Hakan e Abdulkadir fermano uno dei pullman della società di Colak diretto ad Ankara e lo incendiano dopo aver offerto gratuitamente ai passeggeri un viaggio più confortevole su uno dei mezzi di loro proprietà.

Nella prossima puntata: La finta proiezione organizzata da Zuleyha

Zuleyha organizza la proiezione di un film, evento gratuito e aperto a tutti gli abitanti di Cukurova ma, invece del film annunciato, sullo schermo viene proiettato un filmato in cui appare Betul che si vanta con Zuleyha di aver sottratto denaro all'azienda degli Yaman, di aver venduto i suoi terreni e di aver fatto in modo che le pignorassero la villa.

A questo punto, Betul si dispera per essere stata smascherata in pubblico e Sermin la incolpa di aver sottovalutato le capacità di Zuleyha. Nel frattempo, Lutfiye è preoccupata per le condizioni di salute del sindaco.

Nel nuovo episodio: Colak vuole vendicare Betul

Colak, spinto da Sermin, decide di dare una lezione a Zuleyha per l'offesa che ha arrecato a Betul, così si presenta alla villa con i suoi uomini e spara all'impazzata finché Fikret non riesce a fermarlo.

Nella trama di domenica: Un finto telegramma per Zuleyha

Nella stessa mattina, Zuleyha ha ricevuto un telegramma in cui è scritto che il Signor Sadi è ricoverato in ospedale ad Ankara in gravi condizioni. Così, messa in sicurezza la villa, decide di andare a trovarlo, ma in ospedale trova invece Gungor che le racconta la verità su Hakan.

In Terra Amara Zuleyha riceve uno strano telegramma

Le anticipazioni di Terra Amara: Il nuovo ruolo istituzionale di Lutfiye

Nonostante ciò, Zuleyha continua a non voler avere più niente a che fare con lui tanto da dare a Fikret la procura dell'azienda, in modo da non doverlo più incontrare neanche al lavoro. Poco dopo, Lutfiye viene informata della morte del Sindaco e così si trova a doverlo sostituire fino alle prossime elezioni.

