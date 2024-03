Terra Amara anticipazioni 9 marzo: Zuleyha minaccia Hakan, Betul fa una promessa inaspettata a Abdulkadir

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di sabato 9 marzo: la puntata va in onda alle 14:50 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 9 marzo, intorno alle 14:50 su Canale 5, con un nuovo triplo appuntamento. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Dalla prossima settimana Terra Amara andrà in solo di venerdì in prima serata.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 8 marzo in prima serata.

Terra Amara: riassunto dell'8 marzo ore 21.30

Zuleyha, pentita di aver ritardato il matrimonio, suggerisce a Hakan una crociera in Europa per sposarsi col comandante della nave. Hakan desidera rivelare la sua vera identità a Zuleyha, ma ordini di Gungor lo fermano.

Un articolo sul giornale trovato da Lutfiye svela che Mehmet è in realtà Hakan Gumusoglu, un trafficante d'armi. Zuleyha lo denuncia, ma Fikret rivela che Hakan lo ha salvato, e dubita che Hakan si sia macchiato di azioni orribili.

Abdulkadir rimprovera Vahap per aver diffuso la voce su Mehmet. Sermin spinge Betul a sposare Colak per l'eredità. Zuleyha è sconvolta per la scoperta su Hakan.

Anticipazioni del 9 marzo: Zuleyha vuole allontanare Hakan

Hakan viene liberato prontamente non appena Gungor invia dei documenti alla procura di Cukurova che lo scagionano, attestando un caso di omonimia.

A villa Yaman, intanto, continuano gli screzi tra Cevriye e Fadik, quest'ultima con l'aiuto di Bahar fa credere a Cevriye di aver ricevuto un dono molto speciale da Lutfiye per averla aiutata nelle pulizie.

Dopo aver scoperto che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu, Zuleyha decide di allontanarlo dalla sua vita e dall'azienda. A questo scopo tenta di convincerlo a cederle le quote della Yaman Holding in suo possesso, ma Hakan rifiuta.

Zuleyha spera di poter adire le vie legali denunciandolo per truffa, ma scopre che non ci sono i presupposti, così tenta, sotto minaccia, di costringerlo alla cessione.

Nel prossimo episodio: Abdulkadir e Betul mentono per amore

Nel frattempo, Abdulkadir ha dichiarato il suo amore a Betul e l'ha convinta a passare due giorni da sola con lui fuori città. Per potersi permettere la fuga d'amore, Betul si trova costretta a mentire a Colak inventando di essere ad Ankara per aiutare un'amica a un processo. Al ritorno in città, Betul promette ad Abdulkadir che lascerà Colak quanto prima possibile.